Mundo

Un simulacro de un bloqueo chino a Taiwán reveló que Singapur sería un actor decisivo

El ejercicio reunió a funcionarios y ex militares de Asia-Pacífico para planificar la evacuación de casi un millón de ciudadanos del sudeste asiático. El ensayo expuso la falta de coordinación regional y el papel clave que podría asumir la ciudad-Estado

Guardar
Imagen de archivo: un buque
Imagen de archivo: un buque de guerra chino participó en un ejercicio militar frente a la costa china cerca de Fuzhou, provincia de Fujian, frente a las islas Matsu controladas por Taiwán el 11 de abril de 2023 (REUTERS/Thomas Peter)

Durante dos jornadas de abril, bajo la organización del International Institute for Strategic Studies (IISS), un grupo de 40 funcionarios, ex militares y académicos de la región Asia-Pacífico simuló en un hotel de Singapur un escenario de crisis: la imposición de un bloqueo aéreo y marítimo por parte de las fuerzas de China sobre la isla de Taiwán, con cerca de un millón de nacionales del sudeste asiático atrapados en territorio taiwanés, según fuentes consultadas por la agencia de noticias Reuters.

El ejercicio, desarrollado con la participación en roles de gobiernos y autoridades de países como Singapur, China, Taiwán, Estados Unidos, Indonesia, Vietnam y Filipinas, situó el debate frente a una hipotética operación de evacuación masiva en un contexto hostil.

Durante la simulación, los participantes exploraron respuestas unificadas a través de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y negociaciones bilaterales con representantes ficticios de Estados Unidos, China y Japón para establecer corredores seguros. Ningún plan avanzó hasta que la delegación de Singapur ofreció, a última hora, liderar un puente aéreo apoyado en su acceso privilegiado a campos de aviación y aeronaves en Taiwán, gracias a su presencia militar histórica en la isla. El ejercicio se suspendió sin detallar cómo Singapur habría negociado el corredor con Beijing ni los aspectos logísticos clave.

Las discusiones revelaron que los países asiáticos consideran indispensable coordinar acciones para la protección de sus ciudadanos ante el riesgo de escalada regional, aunque Singapur fue el único actor con capacidad tangible de ejecución, según los testimonios recogidos. La importancia de esta preparación se ve reforzada por la presencia de aproximadamente 940.000 ciudadanos del sudeste asiático en Taiwán, mayoritariamente indonesios, vietnamitas y filipinos, según datos de la Agencia Nacional de Inmigración de Taiwán.

El Ministerio de Defensa de Singapur negó haber participado oficialmente en el simulacro y prefirió no comentar sobre sus capacidades en escenarios de crisis relacionados con Taiwán. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino reiteró su oposición a cualquier relación oficial o militar entre terceros países y la isla, y aseguró no tener conocimiento del ejercicio.

El contexto geopolítico regional se tensa adicionalmente por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China por la influencia en Asia-Pacífico. Semanas después del simulacro, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth alertó sobre la “inminencia” de una posible acción militar china sobre Taiwán durante una conferencia en Singapur, en medio del incremento de operaciones conjuntas aéreas y navales del Ejército Popular de Liberación alrededor de la isla.

El régimen chino replicó acusando a funcionarios de la administración Trump, entre ellos Hegseth, de exagerar la amenaza para justificar posturas provocadoras, mientras mantiene su política de considerar a Taiwán como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para su reunificación. El presidente Lai Ching-te, por su parte, ratificó que el futuro de Taiwán solo pertenece a sus habitantes, en un clima de presión militar y diplomática creciente.

Un tanque militar retirado se
Un tanque militar retirado se ve en la playa con China al fondo en Kinmen, Taiwán, el 20 de diciembre de 2023 (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

Singapur destaca en la región por la longevidad y discreción de su presencia de defensa en Taiwán desde 1975 mediante el Proyecto Starlight, que permite la rotación anual de hasta 3.000 efectivos a tres campamentos en el sur de la isla. Este despliegue, rara vez reconocido públicamente por Singapur, persiste pese a la oposición china, ya que representa un elemento clave para la capacitación y observación regional de las Fuerzas Armadas de Singapur.

Según analistas y agregados militares, estos vínculos confieren a Singapur una posición única en caso de crisis, pero también podrían convertir a su contingente en Taiwán en una moneda de negociación ante una ofensiva china. Otros países del sudeste asiático, como Filipinas e Indonesia, carecen de la infraestructura y los acuerdos informales necesarios para una evacuación expedita o la cooperación militar con Taiwán, pese a la existencia de planes de contingencia, según fuentes gubernamentales consultadas por Reuters.

La tensión regional escaló recientemente cuando el presidente filipino Ferdinand Marcos declaró que por razones geográficas Filipinas no podría mantenerse al margen si Washington y Beijing se enfrentaran por Taiwán, lo que provocó una protesta diplomática china. Paralelamente, este jueves se detectaron movimientos de tres embarcaciones de la Guardia Costera china cerca de las islas Batanes, al norte de Filipinas, incrementando la vigilancia aérea y marítima filipina en la zona.

El propio Lai denunció un “desafío sin precedentes al orden internacional basado en normas” tras una incursión de 47 aeronaves chinas el jueves, de las cuales 32 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y penetraron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea taiwanesa, según el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán. Funcionarios chinos calificaron las manifestaciones de Lai como belicistas y le acusaron de fomentar la ruptura de lazos a través del estrecho.

El pulso diplomático, militar y de inteligencia en torno a Taiwán continúa intensificándose, mientras la región observa la evolución de los preparativos de evacuación y los mecanismos para evitar una posible escalada de consecuencias globales.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

ChinaTaiwánSingapurúltimas noticias américaEstados UnidosFilipinas

Últimas Noticias

Ante el avance ruso, Ucrania ordenó una evacuación obligatoria en 19 localidades de la región Donetsk

El gobernador regional advirtió sobre el peligro inminente para cientos de civiles, incluidos más de 100 niños, mientras las tropas rusas intensifican sus ataques en el este. Zelensky repudió la negativa de Putin al alto el fuego y busca apoyo internacional para contener la ofensiva

Ante el avance ruso, Ucrania

Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda rechazaron la expansión de la operación israelí en Gaza

“Esta operación agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles. Los planes anunciados por el Gobierno de Israel podrían violar el Derecho Internacional Humanitario”, aseguraron en un comunicado

Reino Unido, Alemania, Italia, Australia

La Corte Penal Internacional exigió al régimen de Nicolás Maduro “esfuerzos genuinos” para esclarecer casos de violaciones de derechos humanos

Desde La Haya, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang instó al chavismo a demostrar progresos concretos en la investigación y sanción de abusos

La Corte Penal Internacional exigió

Pompeya y la historia desconocida de quienes regresaron después de la erupción

La búsqueda de tesoros y la reutilización de materiales marcaron la vida de quienes intentaron rehacer su destino entre las ruinas. El lado B de una ciudad que nunca recuperó su antiguo esplendor

Pompeya y la historia desconocida

El líder de la ONU advirtió sobre una “peligrosa escalada” tras la decisión de Israel de tomar la ciudad de Gaza

António Guterres alertó que la medida podría agravar la catástrofe humanitaria en el enclave palestino y poner en mayor riesgo a civiles. El Consejo de Seguridad convocó una reunión de urgencia para evaluar la nueva ofensiva militar

El líder de la ONU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará un nuevo reto de eliminación el 8 de agosto

¿Se canceló tu viaje? Checa el estado de las operaciones del AICM

Módulos en CDMX para registrar Pensión Mujeres Bienestar en agosto 2025

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Usuarios reportan problemas para tramitar permiso de lunas polarizadas en La Victoria: “Ya van cuatro días que me levanto de madrugada para este trámite”

INFOBAE AMÉRICA
El Girona FC cede esta

El Girona FC cede esta temporada a Jastin García al FC Andorra

Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

La española Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

El lateral francés Romain Perraud se marcha del Betis al Lille

ENTRETENIMIENTO

Así será el balanceo de

Así será el balanceo de Spider-Man en la nueva película: ¿inspiración en la saga de Andrew Garfield?

Quién es Cary Christopher, el actor infantil clave en “La hora de la desaparición”

Una boutique de Chanel le negó el ingreso a Jennifer Lopez y así reaccionó la cantante

Hernán Cattáneo reveló cuáles son sus 10 discos favoritos

El ‘Stan’ original del video de Eminem hace declaraciones sobre cómo era el cantante hace 25 años