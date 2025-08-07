Mundo

Zelensky exigió un alto el fuego como condición esencial para una posible reunión con Putin: “Las prioridades están claras”

El presidente de Ucrania propuso un formato multilateral con garantías de seguridad a largo plazo y contactos diplomáticos activos con la OTAN, EEUU y la Unión Europea

Guardar
Zelensky exigió un alto el
Zelensky exigió un alto el fuego como condición esencial para una posible reunión con Putin: “Las prioridades están claras” (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reiteró este jueves su llamado a un alto el fuego inmediato como condición esencial para avanzar hacia una posible reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, que incluiría también a líderes de Estados Unidos y de la Unión Europea.

A través de su cuenta oficial en la red X, el mandatario ucraniano afirmó: “Las prioridades están absolutamente claras. Primero, el fin de las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego. Segundo, un formato de líderes, para que una reunión pueda conducir a una paz verdaderamente duradera”.

Zelensky señaló que este jueves mantendría una jornada de múltiples contactos diplomáticos, con el objetivo de coordinar posiciones internacionales a favor de una solución negociada.“Hoy es un día de numerosas llamadas y contactos destinados a lograr avances reales en el camino hacia la paz y garantizar la independencia de ucrania en cualquier circunstancia”, escribió.

Entre las conversaciones previstas, el presidente confirmó una llamada con el canciller alemán Friedrich Merz, además de intercambios con autoridades de Francia e Italia. También instruyó la realización de una reunión entre asesores de seguridad nacional bajo un “formato especial” convocado por el propio mandatario.

Entre las conversaciones previstas, el
Entre las conversaciones previstas, el presidente confirmó una llamada con el canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS)

Zelensky informó además que el miércoles participó en una conversación conjunta con el presidente estadounidense Donald Trump y líderes europeos, tras la cual mantuvo diálogos por separado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Insistió en que cualquier solución debe abordarse en el nivel más alto de liderazgo político, por su capacidad de alcanzar compromisos efectivos. “En Ucrania hemos dicho repetidamente que encontrar soluciones reales puede ser verdaderamente eficaz a nivel de líderes”, sostuvo, y agregó que es necesario definir el momento y los temas concretos de una eventual cumbre.

El tercer punto de su planteamiento diplomático es el establecimiento de garantías de seguridad a largo plazo y aseguró que “esto es posible junto con Estados Unidos y Europa”.

Zelensky reiteró que Ucrania no buscó el conflicto y continúa dispuesta a avanzar hacia la paz: “Ucrania nunca quiso la guerra y trabajará por la paz de la manera más productiva posible”. Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo sigue siendo Moscú: “Lo más importante es que Rusia, que inició esta guerra, dé pasos reales para poner fin a su agresión”.

Zelensky informó además que el
Zelensky informó además que el miércoles participó en una conversación conjunta con el presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS)

El presidente ucraniano añadió que la comunidad internacional dispone de herramientas para verificar si se cumplen los compromisos asumidos por la parte agresora: “El mundo tiene influencia sobre el agresor y los medios para comprobar si se están cumpliendo las promesas”, afirmó.

Por último, expresó su reconocimiento a los gobiernos que mantienen una posición firme frente al conflicto: “Agradezco a todos los que están firmemente comprometidos con llevar esta guerra a un final digno”.

La declaración se produce en un contexto de creciente presión internacional para avanzar hacia un proceso diplomático. Ucrania sostiene que cualquier negociación debe garantizar su soberanía y la recuperación de todos los territorios ocupados.

Rusia, en cambio, condiciona el diálogo al reconocimiento de su control sobre las zonas anexionadas, lo que continúa bloqueando una salida política al conflicto.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Vladimir PutinVolodimir ZelenskyGuerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El millonario mercado de huesos de dinosaurios que inquieta a los científicos: cómo los súper ricos compiten ferozmente por fósiles

El fósil del dinosaurio juvenil quintuplicó las estimaciones previas en Sotheby’s y genera debate sobre acceso científico versus coleccionismo privado de élite

El millonario mercado de huesos

Modi advirtió que está dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EEUU

El primer ministro indio calificó de “injusta e irracional” la decisión de Trump de aumentar los gravámenes a las exportaciones de Nueva Delhi por sus importaciones de petróleo ruso

Modi advirtió que está dispuesto

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

El mandatario defendió su política comercial como una forma de corregir lo que calificó como “décadas de abuso” por parte de socios extranjeros

Trump celebró la entrada en

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

La medida se da en medio del proceso judicial contra su esposo, el ex presidente Yoon Suk Yeol, quien permanece detenido tras haber sido destituido por declarar la ley marcial en diciembre

Corea del Sur solicitó la

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

El hombre fue localizado en la zona neutral que divide a ambos países y seguido durante más de 10 horas antes de ser auxiliado frente a la isla surcoreana de Gyodong, cerca de la frontera con Corea del Norte

Un desertor norcoreano fue rescatado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Supremo falla contra una

El Supremo falla contra una propietaria que usó un patio comunitario para ampliar su bar: “Supone una auténtica usurpación”

Cuándo puede el casero cancelar un contrato para alquilar la vivienda a otro inquilino

SSC alerta sobre páginas de “Quemados”: podrían ser violencia digital

La prensa británica califica el papel de la princesa Leonor y la infanta Sofía en Mallorca con un contundente adjetivo

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Acapulco de Juárez este 7 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Google convierte Gemini en un

Google convierte Gemini en un tutor personal para los estudiantes con 'Aprendizaje guiado'

Axpo completa el primer abastecimiento de bioGNL de barco a barco de España en el transporte marítimo

Las Perseidas impactarán en agosto contra la Tierra y la Luna

Silvia Bronchalo aclara cómo vive Daniel Sancho en prisión y desmiente rumores sobre su situación legal

Detenido en EEUU un militar acusado de entregar a Rusia información clasificada sobre los Abrams

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian se sinceró sobre

Khloé Kardashian se sinceró sobre la maternidad y la crianza tras el divorcio

La espectacular transformación de Antonio Banderas para interpretar a 5 personajes diferentes en ‘Paddington: Aventura en la Selva’

Murió Eddie Palmieri, pianista legendario y figura clave en la historia de la salsa y la música latina

Una influencer casi se rompe la espalda por hacer un reto viral

El hijo de Ozzy Osbourne recordó a su padre a tres semanas de su muerte: “Vivió su vida plenamente”