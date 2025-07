Donald Trump recibió a Benjamin Netanyahu y aseguró que Hamas “quiere” un cese el fuego en Gaza

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 7 de abril de 2025. REUTERS/Leah Millis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el lunes a Benjamin Netanyahu para cenar en la Casa Blanca mientras presionaba al primer ministro israelí para que pusiera fin a la guerra de Gaza.

La tercera visita de Netanyahu desde el regreso de Trump al poder se produce en un momento crucial, en el que el presidente estadounidense espera aprovechar el impulso de una reciente tregua entre Israel e Irán.

“No creo que haya ningún retraso. Creo que las cosas van muy bien”, dijo Trump a los periodistas al comienzo de la cena cuando se le preguntó qué impedía un acuerdo de paz.

Sentado en el lado opuesto de una larga mesa al líder israelí, Trump también se mostró confiado en que Hamas esté dispuesto a poner fin al conflicto en Gaza, que entra en su vigésimo segundo mes.

“Quieren reunirse y quieren ese alto el fuego”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si los enfrentamientos con soldados israelíes podrían hacer descarrilar las conversaciones.

La reunión en Washington se produjo mientras Israel y Hamas mantenían un segundo día de conversaciones indirectas en Qatar sobre un esquivo alto el fuego.

Netanyahu, mientras tanto, dijo que había nominado a Trump para el Premio Nobel de la Paz -el objetivo del presidente de EEUU desde hace mucho tiempo- presentándole una carta que envió al comité del premio.

“Está forjando la paz mientras hablamos, en un país, en una región tras otra”, dijo Netanyahu.

“No nos importa”

Pero Netanyahu se mostró más cauto sobre la paz con los palestinos y descartó un Estado palestino completo, afirmando que Israel mantendrá “siempre” el control de seguridad sobre la Franja de Gaza.

“La gente dirá que no es un Estado completo, que no es un Estado. No nos importa”, dijo Netanyahu.

Trump ha respaldado firmemente a Netanyahu, aliado clave de Estados Unidos y también conservador, prestando el apoyo estadounidense en la reciente guerra de Israel bombardeando las instalaciones nucleares clave de Irán.

Pero al mismo tiempo ha presionado cada vez más para que se ponga fin a lo que calificó de “infierno” en Gaza. Trump dijo el domingo que cree que hay una “buena oportunidad” de llegar a un acuerdo esta próxima semana.

“La máxima prioridad para el presidente ahora mismo en Oriente Medio es poner fin a la guerra en Gaza y devolver a todos los rehenes”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt dijo que Trump quería que Hamas aceptara “ahora mismo” una propuesta negociada por Estados Unidos, después de que Israel respaldara el plan de alto el fuego y liberación de los rehenes retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos.

La última ronda de negociaciones sobre la guerra en Gaza comenzó el domingo en Doha, con los representantes sentados en diferentes salas del mismo edificio.

Las conversaciones del lunes terminaron sin “ningún avance”, dijo a la agencia de noticias AFP un funcionario palestino familiarizado con las negociaciones. Las delegaciones de Hamas e Israel debían reanudar las conversaciones más tarde.

Viaje del enviado especial

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tenía previsto unirse a las conversaciones en Doha a finales de esta semana en un esfuerzo por conseguir un alto el fuego.

La propuesta estadounidense incluía una tregua de 60 días, durante la cual Hamas liberaría a 10 rehenes vivos y varios cadáveres a cambio de palestinos detenidos por Israel, según habían declarado anteriormente a la AFP dos fuentes palestinas cercanas a las discusiones.

El grupo también exigía ciertas condiciones para la retirada de Israel, garantías contra la reanudación de los combates durante las negociaciones y el regreso del sistema de distribución de ayuda dirigido por la ONU, añadieron.

En Gaza, la agencia de defensa civil afirmó que las fuerzas israelíes mataron al menos a 12 personas el lunes, seis de ellas en una clínica que albergaba a desplazados por la guerra.

De los 251 rehenes tomados por terroristas palestinos durante el ataque de Hamas de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, 49 siguen retenidos en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército israelí, han muerto.

La guerra ha creado unas condiciones humanitarias terribles para los más de dos millones de habitantes de la Franja de Gaza.

(Con información de AFP y AP)