En medio de las negociaciones de paz, miles de ucranianos esperan con esperanza un acuerdo que les permita volver a sus hogares (REUTERS)

Rusia dijo este miércoles estar lista para reunirse nuevamente con la delegación ucraniana en Estambul, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos y, más precisamente en esta oportunidad, intercambiar los memorándums en los que cada parte apuntó sus condiciones y exigencias para el fin de la guerra.

El Gobierno de Volodimir Zelensky, que parece más comprometido que su homólogo con un alto el fuego, respondió que no se oponía a una nueva reunión pero exigió la entrega del documento del Kremlin por anticipado, en los próximos cuatro días, para poder revisarlo a detalle y determinar la real voluntad de Vladimir Putin.

Uno de los principales puntos de fricción del asunto sería la situación de los territorios que las Fuerzas Armadas de Moscú capturaron en los últimos tres años de combates, que alcanzan a casi una quinta parte del país e incluyen a las cuatro zonas que se anexó en septiembre de 2022 -Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporizhzhia- y Crimea, en sus manos desde 2014.

Uno de los principales puntos de fricción de las negociaciones sería la situación de los territorios que las Fuerzas Armadas de Moscú capturaron en los últimos tres años de combates (REUTERS)

Frente al avance de Moscú, miles de ucranianos se vieron obligados a abandonar sus hogares y sus vidas, en un intento por huir de las armas del enemigo o de quedar cautivos bajo su control.

Mariupol es uno de los casos más famosos, dado que el asedio allí fue significativo.

Antes de la guerra, la ciudad era hogar de más de 400.000 personas y, en cuestión de meses, el lugar se vació, quedando unos pocos para mayo de 2022, cuando tuvo lugar la rendición total de los últimos defensores del sitio.

“Hemos vivido toda nuestra vida en Mariupol. Creo que nuestra vida será, hasta el último momento, ucraniana... pero no sé cómo”, dijo con tristeza Ludmila Litvin, de 65 años, quien desea volver a su casa para pasar el final de sus días, pero teme no poder hacerlo.

Oleksandr, su esposo, se expresó con la misma tristeza, reconociendo que la voluntad de recuperar la totalidad de los territorios “no depende de Zelensky sino, también, de otros asuntos, de las armas en particular”.

Miles de ucranianos mantienen la esperanza de poder regresar a sus hogares, actualmente bajo dominio ruso (REUTERS)

“La cuestión es si hay límites para las armas”, explicó desde su dormitorio en Dnipro, donde se asentó tras abandonar Mariupol.

Donald Trump, quien ha impulsado las negociaciones de paz desde su regreso a la presidencia, apuntó en reiteradas oportunidades que para el eventual cese del conflicto será indispensable que Ucrania ceda en su deseo de recuperar las fronteras de su país previas a febrero de 2022.

Esto implicaría dar lugar a una de las principales exigencias de Putin y a su deseo imperialista, de seguir expandiendo las fronteras de Rusia, por medio del uso de la fuerza.

Sin embargo, Zelensky ratificó que su Gobierno defenderá la soberanía de todo su territorio -incluso aquel que, de momento, no controla- y descartó así la visión de Trump.

Zelensky aseguró que su Gobierno defenderá la soberanía de todo su territorio (REUTERS)

“Solo el pueblo ucraniano tiene derecho a decidir qué territorios son ucranianos. Ucrania no reconocerá legalmente ningún territorio temporalmente ocupado. Me parece una postura absolutamente justa, que es legal no solo desde el punto de vista de la Constitución de Ucrania, sino también desde la perspectiva del derecho internacional”, dijo semanas atrás.

En medio de estas declaraciones y las noticias que llegan sobre las negociaciones con el Kremlin, miles de ucranianos se mantienen con la esperanza de algún día poder volver a sus hogares y recuperar sus vidas, algo que hoy parece lejano.

(Con información de Reuters)