La Comisión Europea presentará la próxima semana su plan de respuesta a los aranceles estadounidenses (REUTERS/ARCHIVO)

La Comisión Europea (CE) anunció este martes que la próxima semana tiene previsto presentar su plan de respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre la importación de vehículos, así como a los gravámenes que Washington califica como “recíprocos”, según informó el portavoz comunitario Olof Gill en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

“También a principios de la próxima semana, como la segunda fase de nuestra respuesta a los aranceles de Estados Unidos, esta vez sobre los coches y los recíprocos, básicamente presentaremos nuestro plan del mismo modo que hicimos con el acero y el aluminio”, declaró Gill.

El portavoz explicó que la Comisión Europea detallará primero la hoja de ruta del plan y posteriormente abrirá un proceso de consulta con los Estados miembros y la industria afectada, antes de presentar formalmente las medidas. Dichas propuestas deberán ser aprobadas por los gobiernos nacionales mediante votación.

Gill recordó que este miércoles los países de la Unión Europea (UE) votarán las contramedidas propuestas por la Comisión en respuesta a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio. Si se aprueban las medidas, entrarían en vigor a comienzos de la próxima semana, un paso clave para contener este conflicto comercial.

Los países europeos votarán medidas de represalia contra tarifas impuestas por EEUU (AP/ARCHIVO)

La CE afirmó que su enfoque ante las restricciones comerciales de Washington es “gradual, calmado, calibrado y específico”. Gill reiteró que Bruselas continúa esperando que Estados Unidos se involucre “de manera significativa” en el proceso de negociación para evitar la escalada del conflicto arancelario.

“Estamos intentando evitar los aranceles, no provocamos la situación, estamos intentando arreglarla”, afirmó el portavoz, quien señaló que la Comisión ha preparado una respuesta progresiva ante las acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos.

El plan que se presentará la próxima semana constituye la segunda fase de las medidas de la UE, centrada en los sectores automotriz y de los aranceles llamados “recíprocos”, tras una primera etapa dedicada a contrarrestar los gravámenes al acero y al aluminio.

Más colaboración china

La Unión Europea (UE) pidió este martes a China que se abstenga de adoptar medidas que puedan intensificar la actual guerra comercial con Estados Unidos, en un momento de elevada tensión económica global marcado por la amenaza de nuevos aranceles y el deterioro de los canales de diálogo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conversó con el primer ministro chino, Li Qiang (REUTERS/ARCHIVO)

Según un comunicado oficial del Ejecutivo comunitario, Von der Leyen “pidió una resolución negociada a la situación actual, y enfatizó la necesidad de evitar una mayor escalada”. Asimismo, destacó la “responsabilidad compartida” entre la UE y China como dos de los mayores actores del comercio mundial, para “apoyar un sistema comercial reformado, libre, justo y basado en condiciones equitativas”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes a través de su plataforma Truth Social que su administración impondrá aranceles adicionales del 50 % a las importaciones chinas a partir del 9 de abril, si China no retira antes de este martes los aranceles del 34% que impuso como represalia. “Si China no retira su aumento del 34 %, además de sus abusos comerciales a largo plazo, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50 % a China”, declaró Trump, añadiendo que “se suspenderán todas las conversaciones” mientras no se cumpla esta exigencia.