Decenas de presos británicos fueron liberados antes de tiempo por error

Desde el principio de septiembre, el programa SDS40 liberó 1750 convictos (REUTERS)

En una reciente actualización sobre el esquema de libertad anticipada desarrollado por el gobierno británico para abordar la superpoblación en las cárceles de Inglaterra y Gales, el Ministerio de Justicia confirmó la liberación equivocada de un número importante de prisioneros. Según reporta Reuters, alrededor de 37 reclusos fueron puestos en libertad bajo este programa sin cumplir con los criterios necesarios.

El programa, que comenzó a principios de septiembre, redujo el tiempo de encarcelamiento requerido para la liberación anticipada del 50% al 40% de la sentencia original. Desde su implementación, aproximadamente 1.750 convictos fueron liberados, con miles más proyectados para seguir el mismo camino. Sin embargo, el Ministerio de Justicia reconoció que algunos de estos individuos fueron condenados con base en legislaciones obsoletas, lo que llevó a su liberación incorrecta. Según un portavoz del ministerio, citado por el Daily Mirror, “Las condenas siguen siendo válidas, y los delincuentes estuvieron bajo monitoreo desde su liberación y pronto volverán a estar tras las rejas”.

Entre los prisioneros liberados incorrectamente se encontraban aquellos condenados por quebrantar órdenes de restricción, incluidos agresores domésticos. The Telegraph informó que todos menos cinco de ellos fueron devueltos a custodia luego de ser liberados en las últimas dos semanas. Los errores se atribuyen a que estos prisioneros estaban registrados bajo el equivalente anticuado de la Ley de Protección de Acoso de 1997, en lugar de la Ley de Sentencias de 2020. Esto causó que no fueran excluidos de la lista de elegibles para el esquema de liberación anticipada.

El esquema de liberación anticipada, según Reuters, no incluye a prisioneros que cumplen sentencias por delitos violentos graves de cuatro años o más, así como a delincuentes sexuales y terroristas. Sin embargo, en este caos, aquellos que infringieron órdenes de restricción fueron liberados involuntariamente debido al desajuste legal, un fallo que el Ministerio de Justicia está trabajando para remediar.

La policía trata de contener a los manifestantes en Manchester (EFE)

La palabra de los miembros del Partido Laborista

La situación fue descrita como crítica por la secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, quien expresó a The Telegraph: “fui obligada a activar esta medida de emergencia ‘para evitar un desastre’”. Mahmood criticó al gobierno anterior por su incapacidad para gestionar adecuadamente el problema de la superpoblación carcelaria. Además, un portavoz del Ministerio de Justicia enfatizó la prioridad: “La seguridad pública es nuestra primera prioridad. Por eso tomamos medidas decisivas para arreglar el sistema penitenciario roto que heredamos y mantener a los delincuentes más peligrosos encerrados”.

Reuters también señaló que el Ministerio de Justicia detuvo todas las liberaciones programadas adicionales afectadas por el error y emitió guías a su personal para asegurar que futuras liberaciones se realicen correctamente.

En consonancia con esta situación, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó durante una visita a Nueva York: “estamos trabajando con la policía para devolver urgentemente a las personas que fueron sentenciadas utilizando legislación obsoleta. Fueron monitoreadas desde su liberación, por lo que pronto serán llevadas de nuevo a prisión”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió colaborar con la policía para corregir el fallo (REUTERS)

La encargada del sector de abuso doméstico, Nicole Jacobs, compartió su preocupación en The Telegraph diciendo: “Cualquiera que infrinja una orden de restricción es probable que sea una persona de alto riesgo que puede estar obsesionada con su víctima, sin ser disuadida por las restricciones legales impuestas”. Jacobs reiteró la necesidad de excluir a todos los perpetradores de abuso doméstico del esquema SDS40, argumentando “Esta clase de error es la razón por la cual pedí al gobierno que excluya a todos los perpetradores de abuso doméstico del esquema SDS40, sin importar su condena”.

En respuesta a esta problemática, la ex secretaria del Interior, Priti Patel, exigió a Mahmood detalles sobre las protecciones implementadas para las víctimas y el nivel de riesgo que representan los delincuentes aún no regresados a prisión. Patel, citada por The Telegraph, escribió, “pido que se expliquen qué medidas se pusieron en marcha para evitar que se repita”.

La superpoblación carcelaria en Reino Unido es un problema persistente, con el país albergando la tasa de encarcelamiento más alta de Europa Occidental. Con la implementación de leyes de sentencia más rígidas y con retrasos extendidos en el sistema judicial, las cárceles enfrentan una crisis creciente, un tema que tomó relevancia bajo el gobierno laborista, que asumió el cargo en julio. Desde entonces, el gobierno laborista resaltó la urgencia de este problema, planteando que las prisiones podrían estar llenas en cuestión de semanas.