Una importante región italiana pagará € 30.000 a los extranjeros que compren una casa allí

Toscana ofrece hasta €30.000 por mudarse a municipios rurales - Gettyimages

La región Toscana de Italia ha presentado una nueva iniciativa diseñada para combatir la despoblación y revitalizar sus comunidades rurales. Bajo el esquema denominado “Residenzialità in Montagna 2024″, se ofrecerán entre 10.000 y 30.000 euros a aquellos que deseen comprar una vivienda en sus municipios montañosos con menos de 5.000 habitantes. Esta inversión no solo busca atraer a nuevos residentes, sino también asegurar la sostenibilidad socioeconómica de estas áreas.

La falta de recursos y la disminución de la población joven han agravado la situación en muchas de estas aldeas. Según datos publicados por el portal de la región, los esfuerzos anteriores en diferentes partes de Italia han incluido subastas de casas por solo unos pocos euros. En Toscana, sin embargo, se busca un enfoque más sistemático que combine una compra de propiedad con la posibilidad de obtención de fondos sustanciales para la renovación de las viviendas adquiridas. Puedes “recibir entre 10.000 y 30.000 euros si compras una casa”, informaron.

Stefania Sccardi, la vicepresidenta regional, expresó a Euronews que “[Las montañas toscanas] son territorios de belleza única con aldeas por redescubrir, pero que sufren de despoblación”. Añadió que mudarse a uno de estos municipios “es un desafío y una oportunidad, especialmente para los jóvenes”.

Para calificar, los solicitantes deben ser ciudadanos de la Unión Europea o poseer un permiso de residencia de al menos diez años, ser mayores de edad y residir actualmente en un municipio italiano no-montano, según datos oficiales del último censo de Istat. La Regione Toscana aclara en su portal que el plazo para presentar las solicitudes comienza el 12 de junio de 2024 y termina el 27 de julio de 2024 a la 1 pm CET.

La iniciativa “Residenzialità in Montagna 2024” busca frenar la despoblación en municipios de menos de 5.000 habitantes (Shutterstock)

Además, los fondos proporcionados no cubrirán más del 50% del costo de compra y renovación de la vivienda. Los costos adicionales no elegibles incluyen honorarios notariales, gastos bancarios, gastos de intermediación, y otros costos asociados no ligados directamente al precio de la propiedad. Según el decreto 12500 del 6 de junio de 2024, las residencias deben estar categorizadas catastralmente como propiedades existentes y residenciales en el boletín oficial BURT.

Para asegurar una presentación correcta de la solicitud, los interesados deben autenticar su identidad digital a través de medios como la CNS, Spid o CIE en el sitio web oficial de la Regione Toscana. Una vez autenticados, podrán completar y enviar su formulario a través de la plataforma tecnológica específica.

Este esfuerzo se enmarca dentro de una dotación financiera total de 2.8 millones de euros, asignados en el presupuesto financiero de los años 2024 y 2025 de la regione. Regione Toscana insta a los posibles beneficiarios a revisar las condiciones detalladas y los documentos asociados, disponibles en su sitio web oficial, para garantizar una aplicación exitosa.

La autenticación digital de los solicitantes se puede hacer a través de medios como CNS, Spid o CIE (Shutterstock).

Para los interesados en más detalles, las FAQs y otros recursos estarán disponibles en las secciones dedicadas a “Bandi e opportunità” en la página web de la región.

“Decidir vivir en uno de estos municipios es un reto y una gran oportunidad”, afirmó Sccardi, destacando la importancia de este proyecto en revitalizar las áreas rurales. Las “áreas montañosas de la Toscana” se presentan como una opción atractiva para aquellos que buscan una nueva oportunidad de vida en un entorno bendecido por la naturaleza y la tranquilidad.

Cómo es la región de Toscana

Toscana es famosa por sus colinas verdes y sus montañas imponentes que se elevan en el horizonte. La cordillera de los Apeninos y los Alpes Apuanos adornan el paisaje con sus cumbres majestuosas, ofreciendo un entorno idílico para amantes del senderismo y la naturaleza. El Parque Nacional de los Apeninos Tosco-Emilianos y el Parque Regional de los Alpes Apuanos son dos de las áreas naturales protegidas más reconocidas, donde residentes y turistas pueden disfrutar de rutas de senderismo, paseos en bicicleta y otras actividades al aire libre.

Los fondos cubrirán hasta el 50% de los costos de compra y renovación de las viviendas (Getty Images).

La economía de Toscana es diversa y robusta, siendo la agricultura una de sus principales actividades. Los viñedos de Chianti producen algunos de los vinos más prestigiosos del mundo, mientras que las tierras fértiles de la región también cultivan olivos, produciendo aceite de oliva de alta calidad. Toscana es también un centro importante de producción de mármol, especialmente en Carrara, cuya piedra ha sido utilizada en innumerables obras de arte y arquitectura a lo largo de los siglos.

El turismo juega un papel fundamental en la economía toscana. Ciudades como Florencia, Pisa y Siena atraen a millones de visitantes anualmente gracias a su patrimonio artístico e histórico, sus monumentos icónicos y su cultura vibrante. Además, el sector industrial y manufacturero, especialmente en el ámbito de la moda y el diseño, también contribuye significativamente a la economía local.

Además, la gastronomía toscana es una parte central de la vida social, con una cocina que destaca por su simplicidad y el uso de ingredientes frescos y locales. Platos como la ribollita, la pappa al pomodoro y la bistecca alla fiorentina son delicias que todo visitante debe probar.