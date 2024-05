Juicio contra Donald Trump: Michael Cohen fue apuntado por la defensa del ex presidente

Cohen reconoció que había ganado millones de dólares criticando a Donald Trump (REUTERS/Jane Rosenberg)

En una nueva jornada del juicio contra Donald Trump por el pago a una actriz porno para que mantuviera silencio, los abogados defensores del ex mandatario presionaron este jueves al ex abogado Michael Cohen: fue cuestionado sobre su historial criminal y sus mentiras pasadas mientras trabajaban para convencer a los jurados de que no creyeran el testimonio fundamental del testigo estrella.

Durante el tercer día de testimonios Cohen retornó al banquillo mientras los abogados defensores describían al ahora enemigo de Trump como un ex empleado despreciado que dirá lo que sea necesario para poner tras las rejas al candidato presidencial republicano.

Cohen es el último testigo de los fiscales, al menos por ahora, que intentan demostrar que Trump planeó suprimir una historia dañina que temía que arruinaría su campaña presidencial de 2016 y luego falsificó registros comerciales para encubrirla. El contrainterrogatorio de Cohen es un momento crucial para el equipo de Trump, que intenta socavar su credibilidad, lo que podría determinar el destino del ex presidente en el caso.

A Trump se le ha unido en el tribunal una gran cantidad de partidarios conservadores (Angela Weiss/Pool via REUTERS)

Al ser interrogado por el abogado defensor Todd Blanche, Cohen admitió haber mentido bajo juramento cuando se declaró culpable de cargos federales, incluido fraude fiscal, en 2018, así como de mentir al Congreso sobre el trabajo que realizó en un acuerdo inmobiliario de Trump en Rusia.

Blanche preguntó a Cohen si le mintió al juez de distrito estadounidense William H. Pauley III en una audiencia judicial acerca de que no lo presionaron para que se declarara culpable. “¿Fue una mentira? ¿Correcto?”, preguntó. “Correcto”, respondió Cohen.

Durante varios días en el estrado de los testigos, Cohen colocó a Trump directamente en el centro del supuesto plan para reprimir las historias negativas y evitar daños a su candidatura a la Casa Blanca. Cohen dijo al jurado que Trump prometió reembolsarle el dinero que adelantó y que se le informaba constantemente sobre los esfuerzos para silenciar a las mujeres que alegaban haber tenido encuentros sexuales con él. Trump niega las afirmaciones de las mujeres.

Cohen había colocado a Trump directamente en el centro del plan para reprimir las historias negativas y evitar daños a su candidatura (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Trump insiste en que la acusación es un esfuerzo por dañar su campaña para reclamar la Casa Blanca, dice que los pagos a Cohen se clasificaron adecuadamente como gastos legales porque Cohen era abogado. La defensa ha sugerido que estaba tratando de proteger a su familia, no a su campaña, al sofocar lo que, según él, eran afirmaciones falsas y difamatorias.

“El crimen es que están llevando este caso”, dijo a los periodistas el jueves antes de entrar a la sala del tribunal, flanqueado por un grupo de aliados en el Congreso que incluía al representante Matt Gaetz, republicano por Florida, y a la representante Lauren Boebert, republicana por Colorado y el representante Bob Good, republicano por Virginia, presidente del grupo de extrema derecha House Freedom Caucus.

Al ex presidente se le ha unido en el tribunal en los últimos días una gran cantidad de partidarios conservadores, incluidos algunos considerados posibles candidatos a vicepresidente y otros que buscan puestos futuros en la administración. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, compareció el martes.

La defensa indicó que Trump trataba de proteger a su familia al sofocar lo que, para él, eran afirmaciones falsas (REUTERS/Cheney Orr)

Al interrogar a Cohen, los abogados defensores no se enfocaron en el plan de pago de silencio ni en los cargos penales en cuestión. En cambio, lo acribillaron con preguntas sobre sus propias fechorías y su nueva personalidad como feroz crítico de Trump para atacar la credibilidad y las motivaciones de Cohen.

Blanche confrontó a Cohen con publicaciones obscenas en las redes sociales, un podcast y libros que escribió sobre el ex presidente, logrando que Cohen reconociera que había ganado millones de dólares criticando a Trump. En un clip reproducido en el tribunal el jueves, se puede escuchar a Cohen usando un insulto y diciendo que realmente espera “que este hombre termine en prisión”.

“No recuperará el año que perdí ni el daño causado a mi familia. Pero la venganza es un plato que se sirve mejor frío”, se escuchó decir a Cohen. “Será mejor que creas que quiero que este hombre caiga”. También reconoció que ha seguido atacando a Trump, incluso durante el juicio.

En una publicación en las redes sociales citada por el abogado defensor, Cohen llamó a Trump un apodo aliterado y explícito, así como un “ignorante con corteza naranja”. Cuando se le preguntó si había usado la frase, respondió: “Suena correcto”.

La defensa no está obligada a llamar a ningún testigo y no está claro si los abogados lo harán (REUTERS/Jane Rosenberg)

Cohen, en un testimonio anterior, le dijo al jurado cómo su vida y su relación con Trump cambiaron después de que el FBI allanara su oficina, apartamento y habitación de hotel en 2018. Trump inicialmente lo colmó de afecto en las redes sociales y predijo que Cohen no se “volvería loco”. El tono de Trump cambió cuando, meses después, Cohen se declaró culpable de cargos federales de financiación de campañas y lo implicó en el plan de dinero para mantener el silencio. Trump no fue acusado de ningún delito relacionado con la investigación federal.

Cohen también describió una reunión en la que dice que él y Trump discutieron con Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, cómo los reembolsos por el pago de 130.000 dólares de Cohen al actor porno Stormy Daniels se pagarían como servicios legales en cuotas mensuales. Esto es importante porque los fiscales dicen que los reembolsos se registraron falsamente como gastos legales para ocultar el verdadero propósito de los pagos.

Se espera que los abogados defensores interroguen a Cohen hasta el final del día jueves. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha dicho que cerrará su caso una vez que él haya terminado de declarar, aunque podría tener la oportunidad de convocar testigos de refutación si los abogados de Trump presentan sus propios testigos.

La defensa no está obligada a llamar a ningún testigo y no está claro si los abogados lo harán. Blanche le dijo el martes al juez Juan M. Merchán que la defensa podría llamar a un perito y que aún no se había determinado si Trump subiría al estrado.

En cualquier caso, el juicio se suspenderá el viernes para que Trump pueda asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hijo menor, Barron.

(Con información de AP)