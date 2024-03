“Mediodía sin Putin”: los rusos en Buenos Aires también protestaron contra el jefe del Kremlin

"Mediodía contra Putin" durante la votación en la embajada rusa en Buenos Aires

Decenas de rusos se congregaron este domingo en la embajada rusa en Buenos Aires para votar para las elecciones presidenciales de su país, y lo hicieron en torno a las 12.00 locales para apoyar la campaña de protesta “Mediodía sin Putin”, que expresa el rechazo a la reelección del presidente ruso para un quinto mandato.

La larga cola comenzó a formarse alrededor de las 12 y fue creciendo durante la hora siguiente, según los testigos.

Un centenar de personas protestaron contra el gobierno ruso en Buenos Aires en el entorno de la sede diplomática de la capital argentina, donde se vieron pancartas a favor del fallecido líder opositor Alexei Navalny y en contra de Putin y de la invasión rusa a Ucrania, según mostraron imágenes compartidas en las redes sociales.

Una votante con una pancarta contra la guerra en Ucrania frente a la embajada rusa en Buenos Aires

“Mediodía sin Putin” es una iniciativa del exiliado político liberal Maxim Reznik, quien calificó las elecciones de “operación electoral especial” para mostrar unidad contra Putin, en unas elecciones sin elección, ya que los demás candidatos son afines al Kremlin y se da por hecho que el actual mandatario sea reelegido. “Mediodía sin Putin” permite, además, a sus participantes boicotear la votación, entrar en el colegio y votar por otro candidato que no sea el presidente o destruir la papeleta. La campaña fue apoyada antes de morir en prisión en febrero pasado por Navalny y posteriormente su viuda llamó a participar en la misma en un videomensaje.

La cola llegó a ocupar toda la manzana alrededor de la embajada

En Buenos Aires la acción opositora transcurrió en calma. No obstante, Maxim Mironov, un disidente ruso radicado en Argentina, dijo que las autoridades rusas no permitieron el ingreso con los teléfonos para evitar que los votantes sacaran fotos de las papeletas destruidas. “He votado varias veces en años anteriores. Siempre me dejaron entrar con teléfonos”, contó Mironov en X.

Navalnaya en Berlín

Yulia Navalnaya fue a votar el mediodía en la embajada rusa en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

Esta situación se dio también en otras embajadas rusas en el exterior, donde la afluencia a los colegios electorales se disparó coincidiendo con la acción.

En Berlín, la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, y el exiliado magnate Mikhail Khodorkovsky también fueron a votar al mediodía.

La exportavoz de Navalny, Kira Yarmish, que sigue trabajando en la causa del fallecido opositor, publicó en la red social X un vídeo en el que se puede ver a Navalnaya en una cola en la Wilhelmstraße, cerca de la embajada rusa.

Con un ramo de flores Navalnaya, aguardó su turno acompañada sin querer hacer declaraciones. (REUTERS/Annegret Hilse)

Entre aplausos de sus compatriotas, Navalnaya sonrió por el apoyo recibido. Con un ramo de flores que le regaló alguien, aguardó su turno acompañada de Yarmish, pero sin querer hacer declaraciones.

A su alrededor, protestaron unas 800 personas, según la policía, con gritos como “victoria para Ucrania. Libertad para Rusia”, “Navalny, es un héroe de Rusia” o “Putin es ilegítimo”.

Unas 800 personas participaron en la acción en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

Khodorkovsky, exiliado en el Reino Unido y uno de los principales opositores de Putin, también se encontró con la viuda de Navalny, con quien intercambió algunas palabras, según se pudo apreciar en fotos publicadas en X.

Navalnaya junto al ex oligarca Khodorkovsky (X)

La protesta en Rusia

La protesta en las embajadas tuvo su equivalente en Rusia. Según constataron los medios internacionales, el número de los votantes se incrementó varias veces en Moscú y San Petersburgo a mediodía local (09.00 GMT), hora señalada por la oposición para acudir a los centros de votación. Los moscovitas formaron largas colas frente a los colegios ante la atenta mirada de los agentes del orden, que sin embargo no intervinieron para impedir la acción.

Dentro de Rusia la acción también fue apoyada por opositores como Yekaterina Duntsova y el político pacifista Boris Nadezhdin, que aspiraban al Kremlin pero fueron vetados por las autoridades electorales rusas. “El pueblo ruso tiene hoy la oportunidad de mostrar su postura sobre lo que ocurre al votando no por Putin, sino por otra persona”, dijo Nadezhdin.

Cola para entrar en un colegio electoral hacia el mediodía en Moscú, (REUTERS/Maxim Shemetov)

Varias personas también se acercaron a la tumba de Navalny en el cementerio moscovita de Borísovo. Bajo una fuerte presencia policial, dejaron flores y falsas papeletas electorales con el nombre del disidente, fallecido el 16 de febrero en una cárcel del Ártico, en circunstancias no esclarecidas.

Electores homenajean a Alexei Navalny en el día de las presidenciales en Rusia

En un intento de frustrar los planes de la oposición, la Fiscalía rusa repitió tres veces su advertencia de que convocar o participar en dichas acciones puede acarrear penas de cárcel por obstruir el proceso electoral.

En conjunto, las acciones de la oposición transcurrieron en calma, pero la oenegé especializada OVD-Info informó de al menos 74 detenciones por diversas formas de protesta electoral.

Leonid Volkov, estrecho colaborador de Navalny, dio las gracias a los que mostraron su oposición. “El mundo los vio”, escribió en X. “Rusia no es Putin, Rusia son ustedes”.