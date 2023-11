Israel volvió a atacar posiciones de Hezbollah en el Líbano tras los bombardeos del grupo terrorista

Los ataques se han profundizado en las últimas semanas

El Ejército de Israel ha vuelto a atacar este martes posiciones del partido-milicia libanés Hezbollah y ha procedido a lanzar varios misiles antitanque contra zonas del sur de Líbano a medida que avanzan los intercambios de fuego a ambos lados de la frontera.

Te puede interesar: El grupo terrorista Hezbollah realizó otros 13 ataques desde el Líbano contra Israel en un solo día

“Aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado y atacado hace poco tres escuadrones antitanque en la zona fronteriza libanesa. Además, aviones de combate han atacado varios objetivos terroristas de la organización Hezbolá, incluida infraestructura militar”, han indicado las fuerzas israelíes en un mensaje difundido a través de X, antes conocida como Twitter.

Así, han denunciado el lanzamiento desde Líbano de un proyectil de mortero contra un puesto de control del Ejército de Israel en la frontera, si bien han descartado de momento la presencia de víctimas y heridos.

Te puede interesar: Israel volvió a responder a los ataques lanzados por los terroristas de Hezbollah desde el Líbano

El ataque se ha producido en respuesta a los lanzamientos realizados desde la zona contra posiciones del Ejército en el norte de Israel, una situación que se ha venido repitiendo durante las últimas semanas. Este mismo martes, varios proyectiles han caído sobre la ciudad de Metula, en el norte de Israel, por lo que el Ejército ha abierto fuego de artillería.

El alcalde de Metula, David Azoulay, ha lamentado que las inmediaciones de la localidad se encuentren “vacías” debido a la amenaza de Hezbolá y ha pedido que se establezca también una “zona de seguridad” de entre cuatro y cinco kilómetros al norte de la frontera, según informaciones del diario ‘The Times of Israel’. “Nos dicen que el líder de Hezbolá (Hasán Nasrala) no empezará una guerra, pero ya estamos en guerra”, ha afirmado.

Te puede interesar: Las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron un misil lanzado desde el Líbano contra uno de sus aviones no tripulados

Por otra parte, tras sostener encuentros con las familias de los rehenes en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, proclamó que el rescate de los rehenes es una “misión sagrada y suprema”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Europa Press/Contacto/JINI

Durante la reunión, Netanyahu reiteró su compromiso de lograr la liberación de los israelíes cautivos en Gaza, calificando la empresa como un deber trascendental en un comunicado emitido después de su reunión con los familiares.

“Junto con el Gabinete de Guerra me reuní esta noche con las familias de los secuestrados que siempre están en mi corazón y guían mis acciones”, escribió Netanyahu en la red social X, antes conocida como Twitter. “Restaurar a nuestros secuestrados es una tarea sagrada y suprema, y estoy comprometido con ella”, prometió, y aseguró no haber “cejado en la tarea de devolverlos, y esa es mi responsabilidad y la del Gabinete de Guerra”.

Dijo haber escuchado “el dolor de las familias”: “Hablamos de corazón a corazón, compartí con ellos tanto como pude los esfuerzos políticos, de inteligencia y operativos que lideramos las 24 horas del día. Les dije a mis queridas familias: nuestros secuestrados están siempre frente a mis ojos, desde el momento en que me levanto por la mañana hasta que me acuesto tarde por la noche, todo el tiempo. No dejaremos de luchar hasta que devolvamos a nuestros rehenes a casa, destruyamos a Hamas y garanticemos que no hay más amenazas desde Gaza”.

De acuerdo a The Times of Israel, algunos parientes de los rehenes en Gaza abandonaron la reunión con Netanyahu y el gabinete de guerra, expresando su indignación por lo que perciben como mensajes contradictorios del gobierno respecto a los objetivos en la ofensiva en Gaza.

(Con información de Europa Press)