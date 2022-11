La UE advirtió que Rusia busca “destruir” Ucrania al no conseguir ganar la guerra

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell (REUTERS/Yves Herman)

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, declaró este jueves que Rusia está “destruyendo” Ucrania después de no haber logrado ocupar, ni someter militarmente al país vecino.

“La Rusia de (Vladimir) Putin está destruyendo Ucrania: no pueden ocuparla, no pueden ganar militarmente en el campo de batalla, no pueden ganar la guerra. Están destruyendo el país sistemáticamente. Bombardeando, destruyendo infraestructura civil”, condenó el jefe de la diplomacia europea antes de la reunión de ministros de Exteriores del G-7 reunidos en la ciudad alemana de Munster.

En este sentido, Borrell acusó al dirigente ruso de dejar a millones de ucranianos sin luz y de buscar que el país pase el invierno “a oscuras”. “Esto es un crimen de guerra. No tenemos que hablar de amenazas nucleares, usando armas convencionales están destruyendo el país, matando a civiles e intentando quebrar la moral de los ucranianos”, indicó.

Por todo ello, el Alto Representante instó a seguir manteniendo el apoyo a Kiev frente a la agresión rusa a través de medios militares y económicos, además de ayudar al resto del mundo a capear las consecuencias de la guerra.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú este 3 de noviembre de 2022 (Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS)

Frente a un Putin que espera al “general invierno”, pidió “más que nunca” ayudar a Kiev, asegurando que la comunidad internacional tiene un “deber moral” para apoyar a Ucrania contra la agresión ordenada por Moscú.

Acuerdo del mar Negro

Por otra parte, Borrell agradeció este jueves a Naciones Unidas y a Turquía su papel en la reactivación del acuerdo de exportación de cereales desde Ucrania por el Mar Negro, a la que Rusia dio su consentimiento este miércoles.

“La UE agradece el papel de la ONU y de Turquía en la decisión de Rusia de volver a la ‘Iniciativa del mar Negro’. Los alimentos nunca deberían usarse como un arma de guerra. Las exportaciones de cereales son cruciales para abordar la crisis alimentaria global exacerbada por Rusia”, dijo Borrell en un mensaje en Twitter.

Para volver al acuerdo, Moscú anunció que ha recibido garantías a través de la ONU y de Turquía de que Kiev no utilizará el corredor de exportación de grano con fines militares, lo que permite reanudar las salidas de los buques bajo el régimen pactado en julio.

El acuerdo mediado por las Naciones Unidas y Turquía permite reanudar las exportaciones de alimentos desde los puertos ucranianos al resto del mundo pese a la guerra, tras un bloqueo naval ruso que ha sido un factor en el alza de precios de la comida y en el empeoramiento de la crisis alimentaria mundial.

Con información de EFE

