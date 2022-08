El médico que tuvo que escapar de Mariupol por los ataques rusos y volvió al frente de batalla: “Mi deber es salvar a la gente”

El médico ucraniano Serhiy Chornobryvets posa para una foto el 20 de agosto de 2022 en Kharkiv, Ucrania (AP/Evgeniy Maloletka)

Durante 22 días, Serhiy Chornobryvets apenas durmió y rara vez se quitó su uniforme rojo de paramédico. Día y noche, corrió alrededor de su ciudad natal de Mariupol, rescatando a los heridos por las bombas y proyectiles rusos que azotaron la ciudad del sur de Ucrania.

Cuando finalmente escapó de Mariupol, cuyos residentes soportaron algunos de los peores sufrimientos de la guerra durante un asedio de casi tres meses, todavía no descansaba. En cambio, se unió a una organización que envía médicos a las líneas del frente en el este de Ucrania, donde actualmente se concentran los combates.

“Yo antes de Mariupol y yo después de lo que sucedió: son dos personas diferentes”, dijo el flaco y fresco joven de 24 años durante una entrevista reciente con The Associated Press en Kharkiv, otra ciudad que ha sufrido intensos bombardeos.

“Si no hubiera sobrevivido a Mariupol, no habría ido a trabajar como paramédico ahora. No habría tenido suficiente coraje”, explicó Chornobryvets, quien simplemente se llama “Mariupol” en el campo de batalla y ahora lleva un parche que lleva el símbolo de la ciudad portuaria, un ancla amarilla, en su uniforme de camuflaje.

El paramédico ucraniano Serhiy Chornobryvets, segundo a la izquierda, ayuda a sus colegas a llevar a un hombre herido durante un bombardeo a un hospital en Mariupol (AP/Evgeniy Maloletka)

De hecho, no podía ver otra forma de dar sentido a los horrores que presenció en un lugar que se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia ucraniana a la invasión de Rusia. Los residentes sufrieron bombardeos implacables, muchos atrapados sin comida, agua, calefacción o electricidad.

“Fue como volver a la Edad de Piedra”, dijo Chornobryvets. “Hubo saqueos, bombardeos constantes, aviones, bombardeos aéreos. La gente que nos rodeaba estaba perdiendo la cabeza, pero seguimos con nuestro trabajo”.

Mientras que muchos se escondieron en sótanos o refugios antiaéreos, Chornobryvets dijo que nunca lo hizo. Se mantuvo sobre el suelo para atender a los heridos, todo mientras arriesgaba su propia vida. Finalmente huyó el 18 de marzo, su cumpleaños, todavía con su mono rojo de paramédico.

Sus incansables esfuerzos fueron elogiados públicamente por el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, cuando el líder aceptó un premio en mayo del Atlantic Council, el grupo de expertos con sede en Washington, en nombre del pueblo ucraniano.

Un edificio de apartamentos explota después del incendio de un tanque del ejército ruso en Mariupol (AP/Evgeniy Maloletka)

Chornobryvets dijo que su nuevo trabajo en el frente y lo que hizo en Mariupol eran casi indistinguibles: “Las mismas heridas, solo que llevo un uniforme diferente”.

En imágenes de julio, se puede ver a él y a sus compañeros médicos corriendo hacia un soldado alcanzado por el fuego ruso. Apretaron un torniquete alrededor del muslo derecho del hombre, y luego atendieron cuidadosamente una herida abierta en un brazo y una pierna, donde el hueso estaba expuesto.

Le queda un año de universidad para terminar, pero se resiste a hacer planes para el futuro. Hasta que se gane la guerra, ha prometido permanecer en el campo de batalla.

“La medicina es mi vida, y mi deber es salvar a la gente”, dijo Chornobryvets.

El paramédico ucraniano Serhiy Chornobryvets, tercero desde la izquierda, ayuda a sus colegas a llevar a un hombre herido durante un bombardeo a un hospital en Mariupol (AP/Evgeniy Maloletka)

Sueña con algún día regresar a Mariupol, que cayó en manos de los rusos en mayo, pero trata de no pensar demasiado en ello porque es demasiado doloroso.

“Mi alma se calmará cuando entre en Mariupol, y la bandera ucraniana ondea sobre ella”, dijo.

Con información de AP

