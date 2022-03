Volodimir Zelensky visitó soldados heridos en el hospital militar de Kiev

Volodimir Zelensky visitó a soldados heridos en el hospital militar de Kiev

Volodimir Zelensky visitó este domingo a soldados heridos en el hospital militar de Kiev, donde les entregó una medalla en reconocimiento a sus sacrificios en los enfrentamientos armados por la invasión de Rusia.

En sus redes sociales el presidente ucraniano compartió imágenes de su visita a los soldados, a quienes les deseó una pronta recuperación, y agregó: “Creo que el mejor regalo para su declaración será nuestra victoria común”.

En las imágenes se puede observar cómo Zelensky también felicita y agradece a las enfermeras y médicos por su ardua tarea de asistir a los soldados heridos en combate.

En pleno avance ruso sobre territorio ucraniano, el jefe de Estado anunció este domingo que la sitiada ciudad de Mariupol, en el sureste del país y que, según varias ONG, sufre una grave crisis humanitaria, recibirá en apenas unas horas el primer cargamento de ayuda con víveres esenciales.

“Hoy, la tarea clave es Mariupol. Nuestro cargamento humanitario, nuestro convoy está a 2 horas de Mariupol. Solo quedan 80 km”, dijo Zelenski en un mensaje de video que reprodujeron las agencia ucranianas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, visitó a soldados heridos en un hospital militar, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

“Se está haciendo todo lo posible para vencer la resistencia de los ocupantes”, señaló el presidente ucraniano sobre el sitio que padece esta ciudad portuaria de medio millón de habitantes ubicada en la región prorrusa del Donbás.

“Bloquean incluso (el trabajo) de los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa que acompañan este cargamento con comida, agua, medicinas. Ucrania envió 100 toneladas de las cosas más necesarias a sus ciudadanos”, precisó Zelenski.

Y agregó que “se están haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para que este cargamento llegue a su destino. Veamos si Moscú puede escuchar. Entendemos que ahora es muy difícil para todos los ucranianos, para los 48 millones de ucranianos, pero ganaremos”.

Zelensky también informó de que, hasta el momento, casi 125.000 ciudadanos han sido transportados desde las áreas de hostilidades a territorio seguro a través de corredores humanitarios abiertos por el Gobierno de Kiev.

Zelensky le agradeció a los soldados por su sacrificio al resistir la invasión rusa a Ucrania (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Pese a la brutalidad de las tropas de Vladimir Putin, este sábado Zelensky aseguró que las pérdidas del ejército ruso “son colosales”.

“Las pérdidas de las tropas rusas son colosales. La dinámica de las pérdidas de los invasores en el día 17 ya es tal que podemos decir con confianza: este es el mayor golpe al ejército ruso en décadas. Nunca tuvieron tantas pérdidas en tal número de días”, dijo el presidente ucraniano en un video difundido en sus redes sociales.

“El ejército ruso se rinde no solo de forma individual, sino en grupos enteros... Las pérdidas de los invasores en capacidades técnicas son simplemente asombrosas”, añadió.

Asimismo, advirtió que si Putin busca tomar el control de Kiev, “va a tener que arrasarla y matar a sus habitantes”: “Kiev es un símbolo de resistencia que se prepara para una defensa feroz”.

Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, Zelensky alcanzó una gran popularidad entre la población por su liderazgo y su llamado a resistir ante la agresión de las tropas de Putin.

Zelensky ganó una gran popularidad entre la población civil y militar por su liderazgo ante la invasión de Rusia (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

En los últimos días las autoridades locales indicaron que el presidente de Ucrania sobrevivió a “más de una docena” de intentos de asesinato a cargo de mercenarios rusos. Sin embargo, el mandatario avisó que no cederá ante las amenazas de Putin: “Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”.

Mikhail Podolyak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, alertó sobre la existencia de “grupos de sabotaje” rusos que entran a Kiev con el objetivo de asesinar a Zelensky y su familia.

En declaraciones al portal Pravda.com, el asesor de Zelensky indicó que “una red muy poderosa de inteligencia y contrainteligencia” logró frustrar los intentos de atentado perpetrados por los reclutas rusos, que fueron abatidos antes de llegar al presidente de Ucrania.

Miles de soldados ucranianos han resultado heridos en los ataques de las tropas rusas (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Podolyak sostuvo que los servicios de inteligencia occidentales tenían razón al alertar que Zelensky era el “objetivo número uno” de Putin, pero aclaró que la cifra de intentos de asesinato reportada por Occidente es muy inferior a la real: “Nuestros socios extranjeros hablan de dos o tres intentos. Yo creo que hubo más de una docena”.

Según indicó, la oficina del presidente está en constante seguimiento de los grupos de sabotaje que pretenden ingresar en el barrio gubernamental. Sin embargo, éstos son localizados por las agencias de inteligencia y abatidos antes de alcanzar su objetivo.

Zelensky también reconoció la labor de médicos y enfermeros que asisten a los militares heridos (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Uno de los grupos que intentó asesinar a Zelensky, de 44 años, fue el Grupo Wagner, que cuenta con 400 miembros ubicados en Kiev. Los mercenarios se infiltraron en la capital ucraniana con una lista de 24 nombres a dar de baja. La principal misión era asesinar al líder nacional para lograr derrocar a su gobierno y colocar uno que sea controlado por Moscú.

La lista de objetivos incluía también al primer ministro de Ucrania, a todo el gabinete, al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y a su hermano, Wladimir.

