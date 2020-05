¿Se queda Angela Merkel? El ministro del Interior alemán reconoció conversaciones informales sobre un nuevo mandato de la canciller

Angela Merkel, en conferencia de prensa sobre el coronavirus (Reuters)

El ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, admitió la existencia de conversaciones informales y privadas sobre la posibilidad de un quinto mandato de la canciller Angela Merkel, tras aplaudir su desempeño al frente del país durante la crisis del coronavirus.

“No puedo negar que últimamente he escuchado este pensamiento con frecuencia”, explicó Seehofer sobre la eventualidad de una nueva postulación de Merkel a la jefatura de Gobierno, en declaraciones que publicó el dominical ‘Bild am Sonntag’.

“Angela Merkel está liderando Alemania con mucha fuerza a través de la crisis”, declaró el ministro, quien estuvo hasta 2019 al frente de la Unión Social-Cristiana (CSU), el partido bávaro aliado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel.

Annegret Kramp-Karrenbauer, apodada “AKK”, había sido señalada como sucesora de la líder europea, pero renunció por una crisis partidaria tras una alianza regional con la ultraderecha. En febrero, el partido conservador había decidido que el 25 de abril se realizaría el congreso extraordinario en el que se elegiría al nuevo presidente del movimiento y candidato a próximo canciller, pero el encuentro fue suspendido por la crisis del coronavirus, que a su vez ha elevado la figura de la mandataria.

La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, renunció a ser la sucesora de Merkel y dejó abierta la incertidumbre (Reuters)

El pasado como científica de Angela Merkel (doctorada en Física con una tesis sobre quimica cuántica) le mereció el beneplácito de los alemanes a la hora de gestionar una pandemia que ha arrojado ya más de 6.500 fallecidos y 160.000 contagios en el país, según el ministro, cerca de un 25% de las muertes registradas en países como Italia, Reino Unido o España.

“Podemos estar contentos de tener una canciller como ella a la cabeza de nuestro país en esta situación”, destacó Seehofer.

Angela Merkel había anunciado a fines de 2018 que no se presentaría a la reelección tras finalizar el actual período legislativo, su cuarto consecutivo, pero la incertidumbre y el avance de otros partidos hacen reevaluar la situación. Por el momento, se desconoce si la propia canciller baraja la idea de seguir al frente del gobierno.

Desde hace varias semanas está sin dirección y dividido por tiranteces sobre su línea política, sobre todo con respecto a los extremos, tanto de derecha como de izquierda. En marzo, cuando se hablaba del próximo congreso partidario, se habló por primera vez de los posibles candidatos y se oficializaron las candidaturas.

Por un lado compite Friedrich Merz, viejo enemigo de la canciller y partidario de derechizar al partido (que ha dominado la vida política nacional desde hace más de 70 años) para frenar así la emergencia de la extrema derecha. Deberá competir con la candidatura conjunta de un barón moderado regional de la CDU, Armin Laschet, partidario de continuar con la línea centrista de Merkel, y la estrella emergente del partido, Jens Spahn, de 39 años, favorable a un giro a la derecha.

Spahn, además, es una de las figuras qué más visibilidad tuvo en la primera etapa de la pandemia, hasta que Merkel salió el frente y tomó el liderazgo de la gestión.

“Merkel ha vuelto”, destacó la emisora de NTV en un editorial en línea a fines de marzo, señalando que la veterana política había reafirmado el control después de un período de inactividad que la dejó vulnerable a las críticas por ser una líder “pato rengo”.

Según las últimas encuestas de Bild, el bloque CDU/CSU de Merkel y el SPD volverían a ganar la mayoría si se celebraran ahora nuevas elecciones, una hazaña que ningún sondeo había señalado desde junio de 2018. Su impulso viene en parte a expensas de los Verdes ecologistas, que habían estado en la cima en los últimos meses, pero que ahora se enfrentan a un cambio en las prioridades de los votantes, ya que la lucha contra la pandemia supera la preocupación por el cambio climático. Pero el mayor perdedor hasta ahora parece ser el partido de extrema derecha AfD, el mayor grupo de oposición en el parlamento nacional, cuya popularidad ha caído por debajo del 10 por ciento en algunas encuestas.

La crisis de COVID-19 ha traído “un retorno a valores que son bastante ajenos a la AfD: solidaridad, fiabilidad, cautela, confianza en el poder de la ciencia”, cosnideró el semanario Der Spiegel.

(Con información de Europa Press y AFP)

