Hasta ahora, el número de personas asesinadas en las últimas revueltas no está establecido. Las autoridades inicialmente citaron una cifra de 30 muertos pero luego se han negado a reconocer el verdadero numero de victimas mortales y ahora dicen que no se les permite dar ninguna cifra, incluso a nivel local. Amnistía Internacional calcula que el número de muertos en la primera semana de la revuelta es “más de 140”. Fuentes confiables tienen los nombres de 57 muertos en 14 ciudades con informes de otros 80 muertos pero sigue siendo imposible de confirmar. En otras palabras, incluso con una suposición sobre el mayor número de muertes, la revuelta actual no ha sido tan mortal como varias revueltas anteriores.