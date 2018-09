La encuesta realizada sobre 1.000 individuos, que la empresa de baños Pebble Grey encargó a OnePoll, halló que, a pesar de ser un favorito, no es el escondite perfecto: las interrupciones suceden una de cada diez escapadas, con un promedio de 171 por año. No obstante, el baño es un espacio descripto como recurso para "obtener algo de paz y silencio", según los participantes. Para el 45% de los hombres, obtener tiempo a solas es "una lucha" y la cuarta parte dijo que su pareja no comprende hasta qué punto su vida es ocupada.