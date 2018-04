Afuera, en la calle, se sintió mejor. Se tomaron de las manos mientras caminaban de regreso al hotel. Pero cuando llegaron a la habitación, fue directo al baño, donde se quedó una hora. Hizo correr el agua de la canilla, pero no tapó el sonido de los vómitos, que escuchó tres veces. Ella dijo que en realidad no lo vio vomitar o confirmar que eso era lo que estaba haciendo "porque no puedo preguntarle a un hombre si vomitó".