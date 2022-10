Restaurante Hookah fue suspendido tras caso de joven que fue drogada y encontrada en el baño

El Bar Hookah fue suspendido (Foto: Adrián Rubalcava)

Luego de que una joven fue supuestamente drogada y encerrada en un baño del restaurante Hookah Santa Fe el pasado viernes 21, este miércoles Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, informó que en el establecimiento se colocaron sellos de suspensión de actividades así como que se inició la carpeta de investigación correspondiente.

“Con este horario [03:28 horas] la inspección del establecimiento mercantil ‘Hookah’ arrojó una suspensión de actividades y diversas sanciones económicas. La fiscalía de justicia de la CDMX inició carpetas de investigación y darán seguimiento a lo que corresponde en materia penal”, anunció a través de sus redes sociales.

Los trabajos de verificación en el establecimiento, a los que acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por el alcalde priista.

Con este horario la inspección del establecimiento mercantil “Hookah” arrojó una suspensión de actividades y diversas sanciones económicas. La fiscalía de justicia de la CDMX inició carpetas de investigación y darán seguimiento a lo que corresponde en materia penal. pic.twitter.com/qZL5Qra484 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 26, 2022

Además de los sellos de suspensión, también conocidos como de clausura, las autoridades le impusieron diversas sanciones económicas al establecimiento ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3880, Lomas de Santa Fe.

Cabe recordar que esto ocurre después de que una joven fue hallada en mal estado en un baño oculto que era usado como bodega dentro del lugar. Las alertas de que no estaba bien fueron cuando la menor no contestaba las llamadas y sus amigas la declararon como desaparecida.

En un audio que se difundió con el testimonio de la madre de la joven, se indica que la joven había ido a una fiesta en compañía de cuatro amigas a una fiesta privada en dicho restaurante, pero inesperadamente dejó de contestar.

“Mi hija asistió a una fiesta privada en un lugar llamado Hooka Santa Fe. Iba acompañada de cuatro amigas e iba a regresa con el chofer de una de ellas... Quedamos en que me llamaría cuando terminará, no me llamaba, le marqué muchas veces y no me contestó”, relató la mujer.

Asegurando que una de las chicas le había llamado para darle a conocer que la reunión había concluido y que su hija había desaparecido, a pesar de que la habían buscado en todo el lugar, no encontraron rastros de ella.

La señora acudió al lugar, ya que contaba con un localizador su hija y la ubicación indicaba que se encontraba ahí: “El personal del Hookah me dijo que mi hija ya se había ido y que habían revisado todo el lugar en dos ocasiones y no estaba”, sin embargo no se movió del lugar porque su celular marcaba esa dirección y estaba segura que su hija no se habría movido a otro sitio sin antes avisarle.

En este momento se lleva acabo la visita de verificación al establecimiento mercantil “Hookah Santa Fe” en unos momentos más informaremos del resultado. @FiscaliaCDMX @Claudiashein @OHarfuch pic.twitter.com/gyrHyPdeaq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 26, 2022

De acuerdo con la declaración, fue hasta que llegó la administradora de la plaza local comercial, que se dio la indicación de entrar a buscar a fondo a la joven. De primera instancia, la madre tomó la decisión de entrar a los baños.

Por su parte, el establecimiento se deslindó en un comunicado: “Negamos categóricamente que el establecimiento o los colaboradores que laboran en éste se presten, faciliten, estén coludidos o tengan relación alguna con cualquier situación que pueda poner en riesgo o en peligro la integridad física y/o moral de persona alguna, sobre todo, de su clientela, nuestra visión como empresa es y ha sido siempre la de crear espacios seguros para que nuestros clientes puedan disfrutar en un entorno seguro”.

“Todos los que formamos parte de Hookah Santa Fe habrá en todo momento disposición y apertura para la realización de las investigaciones pertinentes”, añadieron.

