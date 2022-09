“Dio la orden de matar si fuese necesario”: Sheinbaum culpó a Calderón por militarización del país

Claudia Sheinbaum se lanzó contra Felipe Calderón por militarización de México (Fotos: CUARTOSCURO)

En el marco de la discusión pública por la presencia del Ejército en labores de seguridad ciudadana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a mostrar su postura sobre el tema, luego de que la reforma constitucional con la que se pretende legislar al respecto fue regresada a comisiones y suspendida su votación.

La mandataria capitalina, por medio de una videocolumna en sus redes sociales, hizo la diferenciación sobre las personas que legítimamente piensan que las políticas promovidas actualmente son militaristas, frente a quienes llamó “hipócritas” por impulsar la guerra contra el narco en 2006, entre ellos, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Pienso que algunas personas se preocupan legítimamente por la presencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) en estas tareas, argumentando la militarización; pero otros, lo que declararon la guerra contra el narco en diciembre del 2006 y sacaron ilegalmente a las Fuerzas Armadas a las calles, de manera hipócrita hablan de militarización”, expresó la regenta.

De manera hipócrita quienes declararon la guerra contra el narco en 2006 ahora dicen que se promueve la militarización. No les interesa la gente ni la seguridad. pic.twitter.com/oolBjsMfnO — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 22, 2022

Sheinbaum aseguró que fue el mismo Calderón quien “tomó la decisión de declarar la guerra al interior del país” con el fin de legitimarse y a su partido también, acusó. “Él dio la orden para hacer de México un país en guerra, trayendo violencia, muerte y con ello, mucha corrupción”, fueron las palabras de la jefa de gobierno de la CDMX.

“Fue él quien dio la orden, incluso, de matar si fuese necesario, sin detención ni juicio de por medio, como en la guerra, para supuestamente acabar con el narcotráfico, violando todos los Derecho Humanos”.

También aseveró que en aquel sexenio llegaron armas del norte y el gobierno formó alianzas con grupos criminales en contra de otros, “mientras el encargado de la Seguridad Pública, hoy preso en EEUU, Genaro García Luna, se hacía parte de la delincuencia y acumulaba riqueza”, reviró.

La funcionaria lamentó que ese entonces se encarceló a gente inocente y se justificaron las muertes colaterales, dejando como resultado el aumento de los homicidios y desaparecidos, al tiempo que las FFAA actuaban sin un marco legal.

Genaro García Luna y Felipe Calderón (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, acusó que durante dicha administración las policías estatales y municipales fueron infiltradas y debilitadas por parte del crimen organizado. “Lo que vivimos hoy en varios estados de la república, tiene que ver con aquellas terribles decisiones”.

Refirió que con la llegada de AMLO al poder se estableció una estrategia radicalmente diferente, bajo el principio de la justicia y mencionó los programas sociales que se han implementado en pro de disminuir la violencia en el país, así como también habló de la Guardia Nacional, la institución encargada de la seguridad ciudadana creado por López Obrador.

“A quienes por intereses políticos no quieren aprobar la extensión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, no les interesa la gente, no les interesa el bien del país. Ahora hablan de militarizar cuando ellos declararon una guerra, ¿No les parece hipocresía? Ellos le apuestan al fracaso de la 4T, pero se van a quedar con las ganas”, concluyó.

La administración de López Obrador pretende mantener al Ejército en tareas de seguridad ciudadana hasta marzo del 2028 (Foto: Cuartoscuro)

Y es que el bloque opositor integrado por senadores de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano impidió que Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada para poder reformar la constitución en materia de seguridad. La iniciativa emanó de una diputada priista, Yolanda de la Torre, en San Lázaro, donde pasó sin modificaciones gracias al voto en conjunto de Morena y el PRI.

Sin embargo, el Senado no lograron convencer a la bancada priista, por lo que Morena retiró la minuta antes de ser votada.

