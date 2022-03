Clima en México para el 16 de marzo: continuarán lluvias en la mayor parte del territorio

Clima en México para el 16 de marzo de 2022. Foto: Cuartoscuro

La presencia del frente frío número 36 mantendrá sus afectaciones en el sur y sureste del país por lo que se tienen previstas precipitaciones fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas. La masa de aire frío que se le asocia provocará fuertes ráfagas de viento en entidades del norte y noreste, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

En la zona centro y occidente de México, el Sistema Meteorológico Nacional también tiene pronosticadas lluvias con actividad eléctrica, pero estas, debido a un canal de baja presión que interactuará con una corriente en chorro subtropical. A pesar de todo ello, prevalecerá un ambiente vespertino que irá de cálido a caluroso.

México registrará temperaturas mínimas de hasta -10º C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de hasta -5º C en Sonora y Zacatecas. En contraste, las máximas irán hasta los 45º C en Michoacán y Guerrero, y de hasta 40° C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

CDMX y Valle de México: Se pronostica ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, se espera cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12°C y una máxima de 23 a 25°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 4 a 6°C y máxima de 22 a 24°C.

Península de Baja California: Cielo con nubes dispersas, sin lluvia. Por la mañana, ambiente templado, siento frío en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente de cálido a caluroso.

Pacífico Norte: Cielo despejado y sin lluvia. Ambiente matutino frío a muy frío con heladas en sierras de Sonora y ambiente templado en Sinaloa. Por la tarde, ambiente de cálido a caluroso.

Pacífico Centro: Cielo despejado en la mañana y medio nublado hacia la tarde con probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas en zonas de Michoacán. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente matutino de frío a fresco. Ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ambiente matutino frío a fresco con bancos de niebla en zonas altas. Ambiente vespertino caluroso a muy caluroso.

Golfo de México: Cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Veracruz (zona montañosa central) y chubascos en Tabasco. Cielo despejado a parcialmente nublado sin lluvia en Tamaulipas. Ambiente matutino fresco y bancos de niebla al amanecer en zonas altas de Veracruz. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

Península de Yucatán: Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Campeche, acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente matutino de templado a cálido y caluroso a muy caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo despejado en la mañana y parcialmente nublado durante la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas en San Luis Potosí y Nuevo León. Sin lluvias en el resto de la región. Ambiente matutino de frío a muy frío con heladas al amanecer en sierras de la región. Ambiente cálido por la tarde.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Puebla (sierra), chubascos en Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, así como, lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro. Dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas. Ambiente matutino de frío a fresco con heladas al amanecer sobre sierras de la región. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

