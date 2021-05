La desafiante alfombra roja de Megan Fox en los Billboard Music Awards: un vestido de infarto y toqueteos subidos de tono con su novio

Megan Fox con toqueteos subidos de tono a su novio Machine Gun Kelly en la alfombra roja de los Premios Billboard (Gety Images)

La relación de la actriz Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly nunca se ha caracterizado precisamente por tener un perfil bajo o la prudencia. Pero para muchos, esta pareja traspasó varios límites en la alfombra roja de este domingo, en los Billboard Music Awards 2021.

Y es que Fox, de 35 años, y su novio de 31, generaron una gran polémica al plantarse en la alfombra con vestuarios extravagantes, sobretodo el de ella, así como por los besos y la manera en que se tocaban con gran intensidad.

La actriz de Transformers, en algún punto, colocó su mano en la entrepierna del también actor, que fue el gesto que más ruido ha generado. Todo captado por las lentes que fotografiaban dicha pasarela.

Además, Megan traía puesto un vestido Mugler negro, bastante revelador ya que prácticamente eran tiras de tela las que tapaban ciertas partes de su tonificada figura. Y la parte de abajo consistía en una falda casi transparente.

El cantante hizo lo propio y dejó ver en todo momento su tatuado torso, ya que traía puesta una chaqueta de esmoquin negra, pero no vestía camisa debajo. Pero el detalle de él que más llamó la atención es que traía la lengua pintada totalmente de negro.

Machine Gun Kelly ganó el premio al Mejor Álbum de Rock y el reconocimiento de Mejor Artista de Rock.

Hace un año, en mayo de 2020, Machine Gun Kelly presentó el video musical de su sencillo “Bloody Valentine”, con un papel protagónico para Megan Fox, de 34 años, en momentos en que el rapero es señalado como el “tercero en discordia” en la separación de Brian Austin Green con la actriz.

Fox, de 34 años, y Kelly, de 30 años, nacido como Colson Baker, aparecían bailando y cantando en el video. La actriz, que lucía varios cambios de vestuario, compartió varias escenas sugerentes con quien era su nueva pareja. Al final del video musical, se veía a la estrella de Transformers ponerse en el papel de femme fatale mientras dejaba caer un secador de pelo en una bañera medio llena donde el cantante muere indefenso.

Luego de que se revelaran fotos de Fox con el rapero, Green confirmó su separación de la actriz después de 10 años de matrimonio y 15 de años de relación. La ex pareja tiene tres hijos en común: Journey River, de 3 años, Bodhi Ransom, de 6, y Noah Shannon, de 7.

Fox y Kelly se conocieron mientras filmaban la película de suspenso Midnight in the Switchgrass en Puerto Rico en marzo de 2020. Una fuente le dijo en ese entonces a la revista People que los artistas están en una relación amorosa y que disfrutan de estar juntos.

“Han pasado tiempo juntos en la casa de Megan en las últimas semanas”, añadió el informante a la citada publicación. “Parecen divertirse y están felices juntos. Megan solo lo ve cuando los niños están con Brian”.

El protagonista de Beverly Hills, 90210, de 46 años, insistió en que su esposa no lo engañó con el músico. No obstante, su aclaración sonó más a una confirmación del romance. “Conoció a este chico, Colson, en el set de rodaje. Megan y yo hemos hablado sobre él. Por el momento, son solo amigos. Confío en su juicio. No quiero que la gente piense que ellos son los villanos y yo soy la víctima de esta historia, porque no lo fui”.

Además, reveló que fue su esposa quien le pidió el divorcio, y recordó el momento en el que acordaron tomar caminos separados. “Ella me dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país, trabajando sola, que me sentía más yo misma, y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’”, fueron las palabras de Fox. “Me sorprendió, y estaba molesto por eso”, aseguró el actor, que agregó: “Pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. Hablamos y decidimos separarnos”.





