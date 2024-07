Wendy Guevara revela su favorito de ‘La Casa de los Famosos México’ pese a tenerlo prohibido

Wendy Guevara tiene una favorita en LCDLFM2 CRÉDITO: Cuartoscuro

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México ya está en curso y los fanáticos comienzan a elegir a sus favoritos. Ya hay algunos nominados y el próximo domingo conoceremos al primer expulsado. Con la temporada pasada quedó claro que para triunfar, los habitantes necesitan ganarse el corazón de los televidentes.

Así pasó con la ganadora de los 4 millones de pesos, Wendy Guevara, quien aunque era ya bastante famosa debido a su video viral de “Las Perdidas” junto a su amiga Paola Suárez, fue en el reality show donde consolidó su carrera como influencer.

La originaria de Guanajuato pronto se volvió la favorita de los fans gracias a su particular sentido del humor y sus ocurrencias que se volvían virales en redes sociales. Desde frases que quedaron para la cultura popular hasta su improvisado show “Resulta y Resalta”, Wendy aprendió cómo generar contenido dentro de la casa.

Wendy Guevara y Nicola Porcella revelan a su favorita (Foto: Captura de IG)

En una reciente transmisión en vivo, Wendy Guevara acompañada de Nicola Porcella, finalista del reality show, reveló qué participante de la nueva temporada es su favorito, pese no tener permitido entrar mucho en ese tema para no crear sesgo en los votantes.

El concursante favorito tanto de Nicola como de Guevara es Shanik Berman, la famosa periodista de espectáculos que ha sorprendido a los fans de La Casa de los Famosos México por su manera tan divertida pero imprudente de tocar temas serios con otros habitantes.

Shanik, una de las más fuertes del reality (@shanikberman)

“Me gusta lo que hace, más no les estamos diciendo que vayan y voten para que gane, a nosotros no lo dejan decir, aunque se oye casi igual, ¿no?”, aseguró Wendy. Nicola, por su parte, dijo: “Hasta ahorita quien me esta dando risa todo lo que hace es Shanik”. La originaria de León, Guanajuato, además resaltó las cualidades que tiene la periodista para hacer reír a los televidentes: “Sí, hace mucho contenido, pero lo dice seria y dice cosas que no”.

El fenómeno Wendy Guevara

Los reality shows de encierro que tan populares fueron en México a inicios de los años 2000 terminaron por aburrir a la audiencia. Luego de los años dorados de Big Brother comenzó un periodo en la que las televisoras nacionales no apostaron por este tipo de programas.

Wendy con el maletín de los 4 millones de pesos en la final de 2023. (Captura de Pantalla - YouTube Canal 5)

Fue hasta el 2023 cuando Televisa, viendo el éxito que tenía La Casa de los Famosos de Telemundo, comenzaron con los planes para una temporada de México. Así llegó el reality show que resultó ser todo un éxito en el país y otras partes de América Latina.

Sin duda, la participante que más llamó la atención de la audiencia fue Wendy Guevara. Nacida en Guanajuato, la joven se volvió famosa gracias a un video viral que dio vuelta por todo internet. Durante su participación en el programa de televisión generó una euforia mediática pocas veces vista antes.

La joven ganó el concurso, llevándose 4 millones de pesos a casa, tras obtener la increíble cantidad de 18 millones de votos. Fue tal su triunfo que se organizaron fiestas en las calles de México, e incluso sus seguidores se dieron cita en el Ángel de la Independencia de la capital del país.

La victoria de Wendy Guevara en un programa tan popular fue vista también como un triunfo para las personas LGBT+, especialmente para las mujeres trans, comunidad a la que ella pertenece.