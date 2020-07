ONU-DH advirtió tortura en interrogatorio de Tomás Zerón por caso Ayotzinapa

El causar de dolor o sufrimiento físico y psicológico, las conductas capaces de disminuir o anular la personalidad de la víctima y los procedimientos médicos o científicos sin el consentimiento son considerados como tortura por la ley (Foto: Captura de video/CiroGomezLeyva)

El video del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerónm interrogando a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” se hizo público y dejó ver el trato que recibieron los presuntos implicados en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las acciones del ex funcionario fueron calificadas por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) como tortura.

La ONU-DH condena el trato de las autoridades al señor Rodríguez durante el interrogatorio, el cual puede ser calificado como tortura

Por medio de su cuenta de Twitter destacó que los interrogatorios realizados por las autoridades deben cumplir y respetar los derechos de los detenidos. Por ello, el hecho de que la cabeza del presunto implicado estuviera cubierta, que se le hubiera amenazado y tenido en condiciones “inhumanas y denigrantes”, se consideran características de la tortura.

A "El Cepillo" se le hace una serie de preguntas antes de que fuera presentado ante la agencia del Ministerio Público (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, la ONU-DH destacó que esta no es la primera ocasión en la que aparece un video del caso Ayotzinapa en el que los interrogados sufren actos de tortura.

El primero fue el del señor Carlos Canto, cuyo caso también documentó la ONU-DH

El video por el que la ONU salió a hablar de tortura fue dado a conocer en el noticiero del periodista Ciro Goméz Leyva. En el puede verse como se le hace una serie de preguntas antes de que fuera presentado ante la agencia del Ministerio Público como uno de los presuntos implicados en la desaparición de los normalistas.

“El Cepillo” fue acusado de haber incinerado los restos de los normalistas, luego de su desaparición el 26 de septiembre del 2014. En el interrogatorio, el acusado aparece esposado, sin camisa y con una tela en la cabeza, primeros indicios señalados por la ONU-DH como tortura.

La primera frase que se le escucha decir a Zerón es “Ya valió madres. La primera mamada que me digas cambiamos el tono, ¿va? Tú dinos, cómo quieres tú. Entonces tú no vas a ser la excepción, tú no ta la pongas difícil”, dijo Tomás Zerón a “El Cepillo”, quien solo respondió, “¡Vale!”.

Esa y otras palabras utilizadas por el ex funcionario como él “la primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos” también entran dentro del concepto de tortura.

Tomás Zerón fue un elemento importante en las pesquisas que tuvieron lugar por el caso Ayotzinapa. Este hombre se encargó de aportar elementos a los que se conoce como “La Verdad Histórica” (Foto: Reuters/ Henry Romero)

De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el artículo 24 del capítulo tercero:

Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin

En dicha norma también se especifica el tipo de acciones que entran en esta determinación. Entre ellas están el causar de dolor o sufrimiento físico y psicológico, las conductas capaces de disminuir o anular la personalidad de la víctima, los procedimiento médicos o científicos sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Tomás Zerón fue un elemento importante en las pesquisas que tuvieron lugar por el caso Ayotzinapa. Este hombre se encargó de aportar elementos a los que se conoce como “La Verdad Histórica” de lo ocurrido durante la noche del 26 de septiembre.

Fue director del AIC desde 2013 y hasta 2016 y tenía a la Policía Federal Ministerial, la Coordinación general de Servicios Periciales y el centro de inteligencia para el combate a la delincuencia bajo su mando.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El video del interrogatorio irregular de Tomás Zerón a un presunto sicario de Guerreros Unidos, implicado en el caso Ayotzinapa

Tomás Zerón, arquitecto de la “Verdad Histórica de Ayotzinapa”, huyó de México: FGR giró ficha roja

Guerreros Unidos, el cártel involucrado en el caso Ayotzinapa que inundó Chicago con droga