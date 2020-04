Ese fue el momento en que Nahle mantuvo esperando a los países entre cuatro y cinco horas en las que intentó convencer a los integrantes de que México no debía bajar su producción, bajo el argumento de que el país estaba buscando acelerar la refinación de sus propio petróleo. Tras casi un total de once horas de reunión, Nahle se retiró de la mesa de negociaciones, al no llegar a los acuerdos que buscaba.