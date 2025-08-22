Líderes amazónicos se reúnen en Bogotá para definir postura ante la COP30: Ya llegó Lula da Silva, el presidente de Bolivia y la vicepresidenta del Ecuador

- crédito @OTCAnews / X

La llegada de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Luis Alberto Arce Catacora, de Bolivia, junto a la vicepresidenta de Ecuador María José Pinto, a Bogotá marca el inicio de la V Cumbre de Países Amazónicos, un encuentro que busca definir una posición común para la protección de la Amazonía de cara a la próxima COP30.

Los líderes fueron recibidos en la capital colombiana por la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, y por Angie Rodríguez, directora y secretaria general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en un acto que refuerza el compromiso regional con la preservación del mayor bosque tropical del planeta.

El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, arribó a Colombia la noche anterior al evento, tras delegar el Bastón de Mando a su vicepresidente, David Choquehuanca.

Arce Catacora expresó antes de su partida que su presencia en la cumbre responde a la voluntad de “reafirmar nuestro firme compromiso con la protección y el cuidado de nuestra Amazonia y de nuestra Madre Tierra”.

Por su parte, la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, también fue recibida en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) por la canciller Villavicencio y la directora Rodríguez, en el marco de lo que la Cancillería de Colombia describió como “un espacio clave para fortalecer la cooperación regional y el compromiso con la protección de la Amazonía”.