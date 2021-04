“Mi escuela no me cuida, me cuidan mis amigas”: danzan contra el hostigamiento sexual

Manifestación frente al Palacio Nacional de Bellasrtes por parte de estudiantes de danza del INBA en contra del acoso y hostigamiento sexual al que diariamente se enfrentan las alumnas. Ciudad de México, abril 23, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Usaron sus cuerpos para protestar por los múltiples casos de acoso sexual, abuso de poder, encubrimiento por parte de autoridades y la nula respuesta a sus denuncias.

Estudiantes del INBA encontraron en la danza la forma de exigir justicia ante múltiples denuncias contra profesores y alumnos en su centro de estudios.

Foto: Karina Hernández/Infobae

La sociedad estudiantil señala al director Raymundo Torres Torres por encubrir múltiples denuncias por acoso sexual.

Alumnas de la Academia de la Danza Mexicana exigen la destitución del directivo, así como la expulsión de varios profesores acusados de hostigamiento.

Foto: Karina Hernández/Infobae

Aseguran que la institución no cuenta con protocolos de protección a las víctimas, haciéndolas convivir con sus agresores. “Hay muchas generaciones que con el dolor en el alma se quedan ahí, no pueden hacer nada... Por nosotras y por las que vienen... No queremos que nuestra danza sea cerrada, violenta, estamos hartas de que nuestro gran amor y pasión por la danza esté manchado por este tipo de situaciones”, nos dijo una de las alumnas en protesta.

