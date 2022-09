Geraldine Bazán volvió a negar romance con Alejandro Nones: “Estoy soltera”

Desde hace unos meses, se habían dejado ver juntos, pero solamente son amigos (Fotos: Gettyimages)

Aunque en julio de este mismo año la actriz Geraldine Bazán ya había aclarado que para ella, Alejandro Nones es solo un amigo, las especulaciones sobre su supuesto noviazgo seguían alimentándose por los distintos eventos sociales en los que se presentaron juntos.

Este día, la actriz de Por amar sin ley volvió a tocar el tema y se dijo soltera, esto con el objetivo de frenar los rumores sobre el romance con su pareja. En conversación con el programa Ventaneando, dijo que le sería muy difícil tener una relación con alguien, pues sus prioridades están en otros aspectos de su vida.

“Estoy soltera, pero no estoy sola. No es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto, con hijas y entonces es un poco más complicado, pero la verdad es que ahorita estoy súper enfocada en lo que estoy haciendo. Pero también estoy con el corazón muy apapachado”, mencionó.

Hasta el momento, Alejandro Nones no emitió alguna opinión para también desmentir la supuesta relación con su colega.

El comentario surgió a poco tiempo de que se estrene su monólogo Nosotras lo hacemos mejor, el cual se presentará en el teatro Telón de Asfalto en la Ciudad de México. En esta puesta en escena, alternará con Dalilah Polanco. Respecto a este nuevo proyecto, Bazán dijo lo siguiente:

“El miedo más grande de un actor es que te quedes en blanco en el escenario, pero en una puesta en escena siempre pueden entrar al quite tus compañeros y entonces te ayudan. En un monólogo es difícil. Este reto es muy grande y sí me tiene nerviosa”

Por qué surgieron los rumores sobre el romance entre Alejandro Nones y Geraldine Bazán

La actriz se dijo plena de estar disfrutando otros proyectos (Foto: Instagram: Geraldine Bazan / Elissa Soto)

Todo comenzó por una publicación de TVNotas, pues la revista aseguró que habían compartido una cena de pareja. Por otra parte, las especulaciones siguieron su curso cuando la famosa actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un romántico detalle que recibió a su llegada a la gala, este consistió en un extravagante ramo de flores, el cual contenía una nota que decía: “Feliz de que estás aquí amor”; sin embargo, Geraldine no reveló quién le dejó esa sorpresa previo al evento.

En junio Geraldine Bazán negó rotundamente cualquier relación e incluso dijo que las suposiciones son la razón por la que no cuenta detalles sobre su vida privada:

“No... ¿por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuérdense que las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal porque no pasa nada que crean historias”, declaró frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Pese a la insistencia por saber si las especulaciones son ciertas, Geraldine Bazán se mantuvo firme y no habló más al respecto: “Decidí desde hace mucho tiempo no dar detalles de mi vida personal y creo que la verdad difícilmente pero ahí van respetándolo”.

Por otra parte, hubo fotos que, aunque no tenían ninguna connotación romántica o de cercanía, los fans las interpretaban como una pequeña pista más, una de ellas fue la primera que publicó Nones donde aparecían juntos. Algunos de los comentarios en Instagram fueron: “Todos muy guapos, pero esa parejita la quería pegadita jiji”; “Que bien salieron los novios” y “Qué afortunado Ale con tres reinas y una princesa”.

En la imagen también aparecieron retratadas Lola Merino, Victoria Ruffo y Lara Campos.

