“Quería saber”: cómo es el nuevo álbum que Silvio Rodríguez lanzará en junio

"Quería saber" es el vigesimosegundo álbum de Silvio Rodríguez

El cantautor cubano Silvio Rodríguez lanzará en junio Quería Saber, su primera producción discográfica en tres años y en la que incluye temas compuestos durante este “maltrecho” siglo, informaron sus estudios Ojalá.

“El próximo viernes, 7 de junio, se presentará en las principales plataformas digitales de música el álbum Quería saber, de Silvio Rodríguez”, señaló Ojalá en un comunicado publicado en el blog Zurrón del Aprendiz, del famoso artista.

Según Ojalá, antes del lanzamiento, los seguidores de Rodríguez, de 77 años y fundador de la Nueva Trova Cubana, podrán disponer de dos sencillos: “Quería saber”, el 24 de mayo, y “América”, siete días después.

Es el 22º disco de la extensa carrera de Rodríguez, autor de temas antológicos como “La era está pariendo un corazón” y “Ojalá”.

Los primeros dos sencillos del álbum estarán disponibles entre fines de esta semana y la próxima. (@LizardoSnchez1)

La única canción del disco “que no es de este siglo” es “Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena”, un destacado escritor y revolucionario cubano que vivió entre 1899 y 1934, cuya música compuso a principios de la década de 1970.

“Las demás canciones, las actuales, las canté en muchos conciertos de barrio, y creo que son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan alas”, afirma Rodríguez en el comunicado, refiriéndose a los más de 100 recitales que realizó entre 2010 y 2020 para llevar su música a los barrios más humildes del país.

El artista también reflexiona sobre el título del álbum: “Es difícil ponerle nombre a un disco”. “Primero iba a ser Canciones del siglo XXI (menos una). Después pensé en Después. Por último, me he decidido por Quería saber. Aunque quizá debería llamarse Quiero saber, porque eso es lo que me mueve”, apuntó.

Su última producción discográfica data de 2021 cuando presentó Silvio Rodríguez con Diákara, según Zurrón del Aprendiz.