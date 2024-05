Saludos y mensajes por el Día de la Madre para compartir por WhatsApp, Instagram y Facebook

Querida mamá , en este día tan especial quiero expresartepor ser la luz de mi vida. Tu sacrificio, amor incondicional y sabiduría son mi guía en cada paso que he dado. ¡

En este día tan especial quiero agradecerte, mamá , por cada sonrisa, por cada lágrima, por cada momento compartido. Tu amor es el regalo más preciado que he recibido en la vida . ¡Feliz Día de la Madre!

Para la persona que me dio la vida, me enseñó a amar y me acompañó en cada paso de mi camino. Madre, tu amor es mi mayor tesoro y tu presencia es mi mayor bendición. ¡Feliz Día de la Madre!