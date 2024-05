Mafe Walker es la decimocuarta eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

La mujer quedó por fuera de la competencia - crédito Canal RCN

El capítulo de eliminación del domingo 5 de mayo de 2024 en La casa de los famosos Colombia dio inicio con los ánimos apagados, esto debido a la expulsión de Isabella Santiago. Las celebridades que están en competencia en el reality del Canal RCN quedaron en shock por la noticia, algo que generó reclamo de parte de Martha Isabel Bolaños hacia el Team Papillentes.

Esto generó incomodidad entre los integrantes del equipo, especialmente en Diana Ángel, La Segura y Karen Sevillano, por lo que estas dos creadoras de contenido salieron a explicar lo que verdaderamente ocurrió. De acuerdo con lo expresado en su dinámica Las chismosas de confianza, puntualizaron que no se despidieron debido a que no asimilaron rápidamente el tema y “cuando nos dimos cuenta Isabella ya se había ido”.

A pesar de que explicaron la situación, tanto Sevillano como Segura hicieron énfasis en que no estaban de acuerdo con que la actriz de Yo soy Betty, la fea, se aprovechara de la situación para seguir generando discordia entre los demás participantes.

Así fue el ‘brunch’ de la discordia

Horas antes de que se llevara a cabo la Gala de Eliminación, los famosos que están en la placa de nominados, tuvieron la oportunidad de compartir un brunch que en esta oportunidad fue llamado “El brunch de la discordia”. Esto teniendo en cuenta que en esta oportunidad tuvieron la oportunidad de exponer los desacuerdos que tienen entre ellos.

Entre los sentenciados se encuentran cuatro integrantes del Team Galáctico: Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo, Sebastián González y Mafe Walker; por el otro lado, son Karen Sevillano, Camilo Pulgarín y Miguel Melfi, lo que ha encendido los ánimos en este espacio para sacarse los trapitos al sol y exponer con lo que no están de acuerdo.

Una de las preguntas más tensionantes tiene que ver con quién de la mesa debería acompañar la competencia, por lo que Karen Sevillano no dudó en despacharse en contra de Mafe Walker afirmando que no aporta nada a la competencia: “La persona que menos se le ha medido a esto ha sido Mafe […] Veo que no tienes interés en muchas cosas que pasan aquí en la casa, pero en este juego de convivencia veo necesario que haya personas dispuesta a competir presupuesto, mercado, etc”.

Asimismo, otra de las polémicas respuestas fue la que entregó Martha Isabel Bolaños al afirmar que su elegido para que abandonara la competencia de los que estaban en la mesa serían Karen Sevillano o Miguel Melfi, teniendo en cuenta que son dos de los competidores más fuertes.

Un posicionamiento cargado de rabia

El primero en pasar al frente para posicionarse frente a uno de los siete nominados de la placa fue Alfredo Redes, que ocupó el lugar del líder por unos días. El creador de contenido eligió a Mafe Walker, criticando el comportamiento que ha tenido desde su llegada a la competencia “no sé si eres así o qué, pero igual respeto tu personalidad”.

Uno de los posicionamientos más fuertes de este episodio fue el de Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, que se despachó en contra de Martha Isabel Bolaños por lo que ocurrió con Pantera y en defensa del guajiro: “Nunca había visto llorar a Pantera como lo vi llorar hoy. No sé que tenés contra él, no sé por qué querés hacer verle al país como si él fuera un maltratador y un abusador, y un machista por su cultura”, en respuesta la actriz de Betty la fea aseguró que tanto la creadora de contenido como Sevillano tergiversan la información “pienso que Pantera tiene toques machistas y eso no lo hace una mala persona”.

Por su parte, Ornella se ubicó detrás de Sebastián González porque durante el brunch dijo que quería que ella fuera a eliminación, ya que llevaba tiempo sin ir al cuarto de eliminados. Nuevamente, el turno de posicionamiento le tocó a Mafe Walker, que en esta oportunidad el voto vino de parte de Diana Ángel, afirmando que la conexión con la mujer que habla con marcianos y ella se perdió.

Finalmente, Pantera cerró la dinámica con un fuerte discurso en contra de Martha Isabel Bolaños en el que criticó los señalamientos de machismo en su contra y de todo un departamento. Agregó que “te quiero decir que te ganes los 400 millones de pesos con el corazón, sin pasar por encima de los demás ... Me siento orgulloso de ser guajiro”, puntualizó el modelo.

Eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’

En orden de retorno a la casa, así quedaron los porcentajes de los famosos que se salvaron, dejando como eliminado a Mafe Walker con 4,68%:

- Con un porcentaje del 33,06% el primer famoso que regresó a la competencia fue Karen Sevillano: “Agradezco a todas las personas que votaron por mí, soy un ser humano los errores que he cometido aprendo”.

- El segundo famoso en volver a la casa estudio con un porcentaje del 22,58% fue Miguel Melfi:“Es una sorpresa enorme, estaba rezando que ojalá pudiera regresar, disculpas por todo lo que sucedió, me voy a enfocar”.

- La tercera celebridad que con el 12,43% se unió de nuevo a la competencia fue Julián Trujillo: “Agradecerle a todo el público que ha votado por nosotros, gracias por esta oportunidad, aquí seguimos es la voluntad del público y se respeta siempre”.

- Con un porcentaje del 10,69% el cuarto participante en retornar al reality fue Camilo Pulgarín: “Gracias a todos los que me apoyan, prometo darla toda, gracias por la oportunidad”.

- El quinto salvado de la noche de eliminación con un total de 8,72% regresó a la competencia Martha Isabel Bolaños: "

- El sexto famoso con un 7,84% de los votos que se salvó y regresó a la casa estudio fue Sebastián González.