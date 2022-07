Danna Ponce reaccionó al despido de Coco Levy de Videocine: “Ni compasión, ni perdón”

Danna Ponce publicó en sus redes sociales fotografías de su denuncia contra el productor. (Fotos: Instagram)

Después de casi tres semanas de que Danna Ponce formalizó su denuncia contra Jorge Levy por presunto abuso sexual y acoso, Videocine -empresa donde hasta hace unas horas trabajaba el productor como directivo y personal administrativo- se pronunció al respecto. Y es que La distribuidora más importante de cine mexicano se había mantenido al margen de las acusaciones en contra del hijo de Talina Fernández hasta que fue duramente criticada en redes sociales por no tomar cartas en el asunto.

De acuerdo con el comunicado que difundió Videocine a través de sus redes sociales, Coco Levy fue retirado de sus cargos dentro de la empresa y además de cooperar con las autoridades correspondientes, también se llevará a cabo una investigación interna para conocer qué fue lo que ocurrió, pues el productor no debía recibir al talento en su oficina. Cabe mencionar que la mayoría de las actrices que han señalado públicamente al productor comentaron que las agresiones ocurrieron en dicho lugar.

Comunicado que Videocine lanzó el 15 de julio de 2022. (Foto: Twitter/@videocine)

Una vez que conocimos las denuncias públicas, conforme a protocolos internos se separó de cualquier función administrativa al señalado y se abrió una investigación interna, en la que se han hecho entrevistas y se han revisado registros de acceso y videocámaras

Danna Ponce -una de las presuntas víctimas del productor- reaccionó al comunicado en una entrevista que cedió para Venga la Alegría Fin de Semana. La egresada del Centro de Educación Artística (CEA) aplaudió que Videocine por fin hizo algo al respecto y comentó que es resultado de la visualización que ha logrado junto al menos otras siete actrices que señalan a Coco Levy como su supuesto agresor.

“Por fin Videocine está dando la cara, es impresionante la respuesta y el comunicado que difundieron [...] quitando al señor Coco Levy, Jorge “N”, en este caso así inicia el comunicado, de los cargos. A parte de esto me parece importante que la empresa mencione que este señor no tenía por qué recibir actores y actrices en su oficina, entonces creo que es un excelente paso en la lucha que estoy llevando”, declaró.

No obstrante, resaltó que el comunicado llegó después de la fuerza que tomó el movimiento #VideocineRompeElPacto en redes sociales, siendo Regina Balndón una de las intérpretes que se sumaron en apoyo a las supuestas víctimas: “Se lavaron las manos al despedirlo, eso siento, que estaban sintiendo la presión y funcionó también todo este movimiento de actores que firmaron la carta, creo que fue fundamental”.

Hasta el momento, Danna Ponce y María Bobadilla son las únicas que han formalizado su denuncia en contra del productora. (Fotos:Instagram/@dannaponce_/@cocolevyguion/@mariabobadillaolvera)

Respecto a la posibilidad de otrogarle el perdón a Coco Levy, la actriz mencionó:

Ni compasión, ni perdón, así él llegara y nos pidiera perdón a todas, no nos importa, las cosas ya están hechas. Pido cárcel para Coco Levy, esto a penas fue el inicio. No va a haber perdón, no va haber conciliación, no va haber un acuerdo, es cárcel

Talina Fernández participará en la segunda temporada de "MasterChef Celebrity México". (Foto: Instagram/@saleelsoltv)

Otro punto importante que también tocó Danna Ponce durante su acercamiento con el matutino de TV Azteca fue el posible daño que las acusaciones en contra del productor están provocando en su madre, Talina Fernández.

“Con la señora Talina todo mundo tiene preocupación y es como ‘pobrecita por lo que está pasando’.. ahí el que debería de estar preocupado por cómo está su mamá y lo que le está provocando es él, ¿no? el decir: ‘asocié el nombre de mi mamá haciendo estás acciones tan asquerosas’”, dijo

La señora nada más está siendo víctima también de las consecuencias de los actos de su hijo

El productor volvió a negar las acusaciones y se disculpó por dar "consejos" a las actrices

Qué dijo Coco Levy sobre la decisión de Videocine

El productor publicó un video en su cuenta de Instagram donde reiteró que nunca ha violentado a nadie:

“Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las ultimas semanas he tenido tiempo para reflexionar (...) quiero entender, sinceramente, qué hice mal y cómo”, declaró.

