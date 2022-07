Betty Toons: dónde ver la serie animada de “Yo Soy Betty La Fea”

Ana María Orozco interpretó a "Betty" en la exitosa telenovela colombiana. (Captura: RCN Televisión)

Tras años dentro del Top10 de Netflix en México, la plataforma de streaming se despidió de Yo soy Betty, la fea, la exitosa telenovela colombiana que desde finales de la década de los 90 ha marcado generaciones alrededor del mundo, no solo con la versión original protagonizada por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y Natalia Ramírez, también con sus 20 adaptaciones entre las que resaltan La fea más bella (México-2002) y Betty en Nueva York (Estados Unidos-2019).

Sin embargo, pocos saben que existe una secuela y una especie de precuela que llegaron a la pantalla chica después del éxito alcanzado. Y es que la producción consideró que la historia de amor de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza tenía más para dar, así que optaron por crear un melodrama que contó qué pasó con la feliz pareja después de que se casaron e inesperadamente lanzaron otra versión donde se manejó que los personajes principales no se conocieron en Ecomoda, sino en la escuela.

Se trata de Betty Toons, una serie animada donde la dinámica cambió de escenario, pasó de las oficinas de Ecomoda a una escuela de aparentemente nivel primaria. Pero eso no es todo, Beatriz, Armando, Marcela, Patricia, el cuartel de la feas y el resto de los personajes hicieron un viaje al pasado para aparecer en su versión infantil.

Cabe mencionar que los creadores de la caricatura cuidaron la esencia de los personajes, gracias a ello cada uno mantiene la personalidad que los caracterizó en la famosa telenovela. La apuesta llegó a la televisión colombiana en 2002, pero aunque contaba con la historia de Fernando Gaitan como precedente, no tuvo el éxito esperado, así que solo se lanzó una temporada compuesta por 60 capítulos.

"El cuartel de las feas" en caricatura. (Captura Canal RCN: canalrcn.com)

Actualmente, Betty Toons se encuentra disponible en internet de manera gratuita a través canalrcn.com. Quienes deseen ver cómo lucía Betty cuando era niña y cómo inició su historia de amor con Armando Mendoza pueden hacerlo ingresando a la página oficial de dicho canal colombiano y buscar el título del programa, o bien, basta con escribir el nombre de la caricatura en el buscador.

Sin embargo, no es el único espacio donde se puede ver la caricatura, también se encuentra disponible en YouTube y TikTok gracias a que algunos fanáticos de Yo soy Betty, la fea recuperaron unos capítulos de la versión animada en sus redes sociales.

Ecomoda, la secuela de “Yo soy Betty, la fea”

Captura: RCN Televisión

Muchos sufrieron el final de la telenovela, no por cómo terminó la historia, sino porque ya no habría más capítulos. Por esa razón, la producción decidió continuar con Ecomoda, una secuela que retrató cómo comenzó el matrimonio de Betty y Armando junto a su pequeña hija. La telenovela fue todo un éxito en Colombia, sin embargo, no alcanzó al programa original, así que sólo duró 35 capítulos.

Al igual que Betty Toons, actualmente Ecomoda está disponible en el sitio oficial de RCN.

Dónde ver “Yo Soy Betty, la fea” tras su inminente salida de Netflix

Captura: RCN Televisión

No todo está perdido, pues aunque el melodrama ya no forma parte del catálogo de Netflix en México todavía está disponible a través del canal Azteca 7 de TV Azteca. La emisión es de lunes a jueves desde las 21:30 horas hasta las 22:30, pero actualmente la transmisión ya se encuentra en los últimos capítulos.

Otra opción es visualizar el melodrama a través de la página oficial de NBC estando en Norteamérica. Cabe mencionar que los episodios están divididos en dos partes. También se pueden ver en el canal de YouTube de dicha cadena de televisión no obstante, cuentan con bloqueo regional.

SEGUIR LEYENDO: