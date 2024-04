Daniel Bisogno cree que su mamá murió por negligencia médica

María Araceli Bisogno Tapia, mamá de Daniel Bisogno, fue un apoyo en la vida del conductor (Fotos: RS)

El presentador Daniel Bisogno recientemente retomó sus actividades públicas tras superar una grave infección pulmonar que lo mantuvo por más de 20 días hospitalizado e incluso por algunos tuvo que ser inducido al estado de coma mientras se encontraba intubado.

La salud del conductor de Ventaneando fue tema de conversación en los espacios de espectáculos y causa de la preocupación de sus seguidores, que finalmente pudieron sentirse tranquilos con el regreso de “El Muñe” a su casa para continuar con su proceso.

Durante este período de recuperación, Daniel habló abiertamente sobre la pérdida de su madre, María Araceli Bisogno Tapia, quien falleció el 24 de febrero de 2024, justo en medio del periodo más crítico en la salud del presentador, a causa de complicaciones que estaríar relacionadas con las infecciones de Covid-19 que la señora había sufrido tiempo atrás.

Ahora, a más de dos meses del fallecimiento de su madre, Bisogno atribuye este desenlace trágico a un caso de negligencia médica, una situación que lamenta profundamente.

El conductor regresó al programa Crédito: VentaneandoUno (X)

El conductor, conocido por su trabajo en TV Azteca, ya se encontraba fuera del hospital cuando recibió la noticia del deceso de su madre por vía de su hermana. Así lo relató el polémico presentador a la revista TVyNovelas.

“Mi hermana me dijo que si recordaba que mi mamá estaba enferma, dije que sí, y siguió diciendo que había tenido una complicación, yo pregunté si la libró y me dijeron entre lágrimas que no, mi mamá quería irme a ver al hospital mientras estuve en terapia intensiva, pero no se pudo”, expresó.

A pesar de la distancia física impuesta por su hospitalización, Bisogno se consuela recordando los momentos que compartieron y cómo su madre jugó un papel crucial en su carrera profesional, llevándolo a audiciones que le abrirían camino en la industria del entretenimiento.

Araceli Bisogno, madre del conductor de 'Ventaneando', murió la noche del sábado 24 de febrero. Crédito: @raulgtzoficial, YouTube

“Sí, me siento tranquilo, a lo mejor me faltó verla un poco más, pero siempre estuve para ella, pude darle todas las cosas que se le antojaban, cuando le depositan la quincena, mi mamá se sentía millonaria, me hubiera gustado que estuviera mejor atendida, yo creo que mi mamá murió por negligencia, pero bueno, yo me quedo tranquilo”, confió el conductor.

Daniel Bisogno cree que muerte de su madre tiene algo que ver con su propia mejoría

Bisogno reflexionó sobre la posible conexión entre el fallecimiento de su madre y su recuperación, sugiriendo que su mejora de salud comenzó poco después de la muerte de su madre, un hecho que considera más que coincidencia.

Este período de introspección le ha permitido valorar el impacto de su madre en su vida y carrera, reconociendo el sacrificio y apoyo constante que ella le brindó. A pesar de su pérdida y la batalla contra su propia enfermedad, Daniel Bisogno se mantiene firme, enfocado en su recuperación y en honrar la memoria de su madre, reconociendo la importancia de su legado en su vida personal y profesional.

Alex Bisogno compartió en redes sociales una fotografía familiar, la cual acompañó con un emotivo mensaje para su madre, Araceli Bisogno Foto: @alexbbisogno

“Claro que me parece particular que a los 2 días que murió, comenzó mi mejoría. En el hospital tuve mucho tiempo para platicar con ella, gracias a que ella me llevó a los castings pude estar en esta carrera”, comentó el Muñe.

Así mismo, el famoso de 50 años equiparó el amor que le tiene a su fallecida madre con el cariño que siente por su amiga y jefa en Ventaneando.

“Pati Chapoy se ha portado maravillosamente conmigo, de verdad es mi segunda madre, ella, además de ser una mujer inmensamente fuerte e inteligente, es también una mujer bondadosa que siempre está dispuesta a ayudar. Yo sólo puedo decirle gracias”, comentó a la publicación.