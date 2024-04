Conozca a Miguel Bueno, el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’

Miguel Bueno fue el más reciente eliminado en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, se sumó a La casa de los famosos Colombia tras sumar varios días en el loft junto a otros siete concursantes que aguardaban la decisión del público para elegir a cuatro nuevos participantes que se sumarían a los que ya estaban encerrados en la casa desde febrero.

La presencia del joven de 22 años fue objeto de controversia en redes sociales, pues cientos de usuarios acusaron al programa de sumarlo solamente por ser hermano del reconocido cantante de música popular, a lo que se añadió la influencia que tendría su cuñada, Luisa Fernanda W, en la decisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Lo cierto es que Miguel hasta hace unos años mantenía un perfil bajo comparado con su hermano, hasta que en los últimos años decidió seguir sus pasos e incursionar en el negocio de la música. Eso sí, mientras Pipe lo hizo en la música popular, Miguel decidió hacerlo en el género urbano, motivo por el cual se mudó a Medellín. En 2023 sacó su debut Directo al cora <3, del que se desprendió Fin de semana, con más de un millón de reproducciones en YouTube.

Por supuesto, Pipe le ha brindado todo su apoyo, y como evidencia está la participación de Miguel en el álbum en vivo Pipe Bueno Round 1 –grabado en el Movistar Arena de Bogotá en 2023–, cantando a dúo la canción Aguardiente.

Miguel Bueno fue uno de los invitados especiales de su hermano, Pipe Bueno, en su presentación en el Movistar Arena 2023 - crédito @miguelbueno/Instagram

Tras completar la promoción de su primer larga duración, Miguel estrenó el sencillo Nuestra Despedida y fue entonces cuando se produjo su ingreso al programa de telerrealidad del Canal RCN y ViX. No obstante, antes de irse, le dejó instrucciones a su equipo de producción para que publicaran un nuevo sencillo si su estadía en la casa se prolongaba. Dicha canción fue Arroz con coco, grabada en colaboración con el sanandresano Blackiebwoy y el colectivo cartagenero Legend Effect.

Para poder emprender esta aventura en la música, Miguel tuvo que superar su reticencia a figurar frente a las cámaras, tal y como se evidenció en un video publicado en el canal de YouTube de su exnovia, Carolina Pico, en septiembre de 2021.

En esa ocasión todavía eran pareja y marcó una de las primeras veces que aparecieron juntos detallando hechos de su relación durante una dinámica de preguntas y respuestas, en la que surgió la cuestión de la poca figuración de Miguel en redes sociales. No obstante, en esa oportunidad el propio Miguel –que entonces daba sus primeros pasos en la música– ha explicado que se trata más de “desapego a las redes sociales” de su parte que de sentir pena frente a las cámaras.

Con respecto a su relación con la influenciadora, en ese video contaron cómo inició todo. Según relató Miguel, a Carolina ya la venía siguiendo desde antes de mudarse a Medellín. “Fue un poco raro porque yo la molestaba y ella copiaba” señaló ante las risas de la creadora de contenido. Esta reconoció que por lo general no respondía los mensajes internos de sus seguidores, pero con él hizo una excepción.

Miguel Bueno y Carolina Pico estuvieron juntos durante cerca de seis años, hasta que decidieron romper antes del ingreso del cantante a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @miguelbueno/Instagram

Curiosamente, cuando se vieron cara a cara lo hicieron en un momento bajo de la influenciadora. “Llevaba cinco días de fiesta y solo quería devolverme a Medellín”, manifestó, a lo que Miguel añadió que su primera impresión era de ser “muy seria”. Pero finalmente hubo más encuentros posteriores, y en ellos floreció el amor.

Uno que duró hasta que decidieron terminar la relación, antes de que Miguel ingresara al reality show. Los motivos de su ruptura no han trascendido, pero Carolina sí pidió en su momento a sus seguidores que no le enviaran nada relacionado a la participación de Miguel en La casa de los famosos Colombia, asegurando que todavía estaba sanando tras terminar su noviazgo. Eso sí, tuvo algo que decir cuando se viralizó el beso de Miguel con Ornella Sierra. “Honestamente, espero que estén todas muy felices, porque la verdad sí terminaron de partir mi corazón. Y él, espero que sea muy feliz y que para acá no vuelva ni a mirar”, expresó en su día.