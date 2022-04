Arturo Vázquez aseguró no tener buena relación con su padre Alberto: “No tenemos apego”

El actor mencionó no terner comunicación con Alberto Vázquez (Foto: Instagram/@arturovazquezoficial)

Aunque a finales del 2021 se reunieron y hasta posaron juntos en una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, Arturo Vázquez aseguró no tener buena relación con su padre, el cantante Alberto Vázquez, dejando ver que la visita fue algo temporal que no modificó en nada el resentimiento que el actor puede llegar a sentir por la ausencia que tuvo su progenitor durante toda su infancia.

Fue a través de las cámaras de Venga La Alegría Fin de Semana, que el actor de telenovelas como El Color de la Pasión, Simplemente María (2015) y Mi Adorable Maldición aseguró que después de la gran reunión que había, aparentemente, arreglado la mala relación, nuevamente hay un distanciamiento, pues no hay ningún tipo de comunicación entre ellos, ni de manera física, por escrito o interacciones en redes sociales, por lo que aseguró que ya nada le sorprende puesto que toda su vida ha sido así.

“Pues tampoco estamos pegados al WhatsApp todo el tiempo. Yo el apego más grande que pude haber tenido es con mi mamá, o sea, mucho más grande que el que tuve con mi papá. No tenemos ese apego, ni él hacia mí, ni yo hacia él. Ya me hablará o no sé, habrá carta en el buzón o no habrá”, inició a relatar el actor de Televisa.

Los hijos de famosos conforme crecen confiesan el gran dolor que les causó la ausencia que sus padres les dieron por estar trabajando o enfocados en proyectos artísticos, pero en este caso el resentimiento parece seguir presente pues a pesar de que ya son dos hombres maduros, las cosas parecen no tener nunca una solución pacífica, sino más bien un posible alejamiento “por salud mental”, que de alguna manera ya no afecte su relación aún más: “Ya no vale ni la pena hablar de cosas que no se dieron, que no pasaron o que pasaron de tal forma”, agregó.

Arturo Vázquez confesó que está escribiendo un libro sobre su vida, en el que podría dar mayor detalle sobre la reciente polémica con su padre, sin embargo, no está seguro de todo lo que puede llegar a estar plasmado, pues aseguró que en caso de no tener alguna idea clara o concuerde con el resto de su forma de haber visto las cosas en su familia de famosos, preferiría dejarlo afuera y no tocar más ese tema.

“En el último que voy a pensar en es mi hijo, para que me ayude a no sé poner unas comas o citar ja,ja,ja. Y sí menciono algo en el libro que yo recuerde, es porque de verdad no lo recuerde”, confesó.

A un año de su lamentable partida, Arturo Vázquez recuerda con un profundo dolor la partida de su madre, la primera actriz Isela Vega, por lo que quiere hacerle un gran homenaje algo inusual a lo que el público mexicano está acostumbrado, pues no será sobre su trayectoria en la televisión, cine y teatro: le hará un concierto con canciones que a la intérprete le gustaba escuchar y hasta bailar.

“Despacito… se ponía a cantar así (hace movimientos de baile) y yo le decía ‘órale má qué onda’ ja,ja,ja ‘está buena, esa rola está buena’ y ella seguía bailando”, expresó con gran alegría a TV Azteca.

La actriz originaria de Hermosillo, Sonora, falleció a los 81 años de edad. Fue en marzo del 2021 cuando el mundo del entretenimiento, a través de redes sociales, decidió darle el último adiós y reconocer la gran trayectoria de Isela, además de reflexionar sobre el tamaño de la pérdida que ha sufrió el ámbito artístico de México.

