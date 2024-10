El protagonista de la serie de los hermanos Menéndez explicó por qué usa un anillo de bodas a pesar de no estar casado

Cooper Koch explicó por qué usa un anillo de bodas a pesar de no estar casado (REUTERS)

En la vorágine del éxito de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, el nombre de Cooper Koch se ha vuelto una constante en el mundo del entretenimiento. A sus 28 años, este joven actor ha logrado cautivar a las audiencias con su interpretación en la popular serie de Netflix, que explora el infame caso de los hermanos Menéndez, responsables de uno de los crímenes más impactantes de la historia estadounidense. La plataforma de streaming ha encontrado en esta historia un nuevo tesoro, al retratar con un enfoque psicológico la vida y el trágico destino de Lyle y Erik Menéndez, cuyas acciones sacudieron a la sociedad en los años 90.

Koch, oriundo de Los Ángeles, ha comenzado a destacar no solo por su talento en la pantalla, sino también por un enigma que ha fascinado a los seguidores de la serie: el anillo dorado que luce en su mano izquierda, comúnmente asociado a una alianza matrimonial.

En un mundo donde las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades corren rápido, este accesorio ha generado preguntas entre quienes han seguido de cerca la trayectoria de la nueva estrella de “Monsters”.

El anillo de Koch fue una elección fortuita para complementar su atuendo en los Emmy (Cortesía de Netflix © 2024)

Durante una reciente entrevista en SiriusXM con el popular presentador Andy Cohen, Koch rompió el silencio y explicó el verdadero origen de este peculiar anillo. Para sorpresa de muchos, la respuesta no está relacionada con un compromiso formal, sino con una historia mucho más personal que involucra un valioso legado familiar y una emotiva conexión.

Por qué Cooper Koch usa anillo sin estar casado

Koch relató a Cohen que todo comenzó en los Premios Emmy 2024, cuando asistió a la ceremonia para apoyar a su hermano gemelo, Payton Koch, nominado por su trabajo como editor en la aclamada serie “Only Murders in the Building”. Mientras se preparaba para el evento, Cooper se dio cuenta de que no llevaba ninguna joya que complementara su atuendo. Buscando entre sus pertenencias, encontró un anillo de oro que había pertenecido a su abuelo.

“Estaba con mi novio y no tenía nada puesto”, recordó Koch durante la entrevista. “Revisé mis cosas y vi este anillo que era de mi abuelo. Pensé: ´Debería usarlo´”.

El anillo que lleva Cooper Koch no es un símbolo de matrimonio; es un homenaje a su abuelo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin pensarlo mucho, se lo colocó en el dedo anular izquierdo, el mismo que tradicionalmente está reservado para los compromisos matrimoniales. Pero este gesto, aparentemente casual, pronto adquirió un significado más profundo. Koch describió el anillo como un “mecanismo protector”, un detalle que, en lugar de simbolizar un matrimonio, representaba un vínculo emocional y un homenaje a sus raíces familiares. Además, confesó con una sonrisa que sabía que el anillo generaría curiosidad y confusión entre quienes lo vieran.

“Solo quería que la gente se confundiera un poco, ver qué decían”, admitió Koch entre risas.

Desde ese día, el anillo ha permanecido en su mano, no como un símbolo de matrimonio, sino como un talismán que conecta a Cooper con su pasado y, al mismo tiempo, con su presente sentimental. Aunque su novio, cuya identidad no ha revelado públicamente, no lleva un anillo, Koch aseguró que su relación es estable y muy comprometida. “Hemos hablado de ello”, señaló, refiriéndose a la posibilidad de conseguir un anillo también para su pareja. Sin embargo, subrayó que el suyo es más bien un “totem bonito” que una señal de un compromiso formal.

El camino a la fama de Cooper Koch y el éxito de Monsters

El éxito de Cooper Koch no solo se mide por su habilidad para generar titulares con detalles personales, sino también por su impresionante actuación en “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”. La serie, producida por Netflix, ha sido aclamada tanto por su narrativa intrigante como por la interpretación de Koch en su papel protagónico. Esta producción revive el trágico y perturbador caso de los hermanos Menéndez, quienes asesinaron brutalmente a sus padres en 1989, un crimen que desencadenó un juicio mediático sin precedentes.

Cooper Koch mantiene discreción sobre la identidad de su pareja, aumentando el interés público (Cortesía de Netflix © 2024)

Koch ha sido elogiado por la intensidad y profundidad emocional que ha traído a su personaje, capturando el tormento interno y la compleja psicología de los hermanos Menéndez. Su interpretación ha contribuido al éxito de la serie, que ha conseguido atraer a una audiencia global interesada en los crímenes reales y sus complejidades psicológicas. Además, la serie ha revitalizado el interés en los Menéndez, cuyo caso, décadas después, sigue siendo un punto de referencia en la cultura estadounidense.

En paralelo a su ascenso profesional, Koch ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Fue durante su aparición en el programa nocturno “Watch What Happens Live” con Andy Cohen que, por primera vez, mencionó públicamente que estaba en una relación. Cuando un espectador le preguntó si estaba soltero, Koch respondió con franqueza: “Tengo novio, así que… ¡lo siento!”. Sin embargo, se ha mantenido discreto acerca de la identidad de su pareja, dejando a los fanáticos con más preguntas que respuestas.