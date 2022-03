Así fue la controversial opinión de Bárbara de Regil sobre usar filtros para fotos

La influencer abogó al amor propio y a la aceptación personal (Foto: Ig @barbaraderegil)

Bárbara de Regil no sólo ha destacado por su trayectoria actoral, sino que constantemente se ve envuelta en todo tipo de polémicas. Esta vez, la protagonista de Rosario Tijeras dedicó unos momentos de su día para hablar con sus seguidores sobre los filtros de fotos en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram la influencer, quien ya se había visto involucrada en una controversia por este tema anteriormente, dio su opinión.

“No estoy en contra de los filtros en Instagram, ni en Tiktok, lo que estoy en contra es que te veas al espejo y se te olvide que esa persona eres tú. Tú eres esta persona, está padre usar esos filtros y cuando no te da tiempo de arreglarte te los pones y ya estás lista”, comenzó a decir.

Asimismo, ahondó en que, a pesar de estas son herramientas bastante funcionales, pueden hacer que las personas olviden cuales son sus verdaderos rasgos.

“Pero de pronto esos ojos, esa boca, esas pecas, esa cara no es tuya. Acostumbra también a verte como tú eres al espejo, porque como tú eres única, eres hermosa, empieza a amarte mucho más. Y no está mal usarlos, yo los uso, lo que está mal es después vernos al espejo y no gustarnos”, sentenció.

Bárbara de Regil habló sobre los filtros (Foto: IG @barbaraderegil)

Y es que en junio de 2020, Bárbara de Regil inició a dar clases de ejercicio vía Instagram, a consecuencia del confinamiento por la pandemia de Covid-19. Desde rutinas de cardio hasta consejos, la artista intentó conectar con sus fans sin saber que esto traería una de las críticas más mordaces en su contra.

Esto no sucedió por sus ejercicios, sino que en una ocasión, mientras la influencer preparaba la cámara estaba eligiendo un filtro, cuando de pronto se le cambió el tono de piel a uno más oscuro.

Rápidamente, de Regil lo quitó y soltó con cara de desagrado: “Ay qué prieta, no, qué feo!”. En México, las palabras “prieta” o “prieto” se usan de manera despectiva para referirse a las personas de piel morena.

Las reacciones rápidamente inundaron las redes sociales en aquel entonces y tacharon a la protagonista de Rosario Tijeras de racista. En este sentido Bárbara fue acusada de “hipócrita” y los memes no faltaron.

Bárbara fue tachada de racista tras mostrar cara de desagrado al utilizar un filtro en Instagram que le oscureció el tono de piel (Foto: IG @barbaraderegil)

“Ya dejen de consumir esta basura”, “¿Ya por fin estamos cancelando a Bárbara de Regil?”, “qué bueno que ya nos dimos cuenta que Bárbara de Regil está bien hueca”, se leía en algunas de las menciones.

Después de dicha polémica, la influecer fitness salió a dar su opinión y remarcó desde sus historias de Instagram que ella no realizó ningún tipo de comentario discriminatorio.

“Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy”, dijo en aquel entonces.

En este sentido, Bárbara remarcó que no había atacado a nadie, mientras que por el contrario, ella había sido víctima de muchos comentarios negativos.

“Yo no ofendí a nadie y sin embargo a mí sí me han ofendido directamente, pero está bien, cada día aprendo más a cuidar mis palabras”, dijo.

