“Fue inspirada en el amor”: el lujoso y excéntrico regalo con el que Belinda sorprendió a Christian Nodal

El artista mexicano Gildo Medina creó una pintura inspirada en la pareja más famosa del momento: Christian Nodal y Belinda. (Twitter: @Nodal)

El artista mexicano Gildo Medina, conocido por sus obras que mezclan la hiperrealidad y la fantasía y por colaborar con marcas como Chanel, Ferragamo y Louis Vuitton, creó una pintura inspirada en la pareja más famosa del momento: Christian Nodal y Belinda.

Desde su cuenta de Instagram, el artista que se ha desarrollado en distintas disciplinas mostró una fotografía de la pintura que mide alrededor de dos metros y que fue pintada a mano en acrílico y pastel de cera y enmarcada en una caja veneciana en madera recubierta de oro, según explicó Gildo.

“Después de varios meses de inspiración y de creación, me complazco en presentarles una obra que fue inspirada en el amor de dos seres que quiero, respeto y admiro mucho, Belinda Peregrin y Christian Nodal”, detalló en relación a la obra que le llevó varias semanas completar.

“Espero que la disfruten tanto como yo al hacerla”, concluyó en la publicación que momento acumula cientos de ‘me gusta’ y comentarios de la pareja en la que se inspiró: “Muchísimas gracias, mi Gildo. Eres otra cosa”, expresó Christian Nodal en la red social. “Lo más hermoso, mis dos artistas favoritos”, complementó Belinda, quien encargó la pintura para regalársela a su pareja.

Instagram/@gildomedina

En la pintura, hecha a blanco y negro, se puede apreciar a Christian Nodal de frente, con el torso desnudo y los tatuajes que tanto lo caracterizan, mientras está inhalando un cigarrillo. Sin embargo, las manos que sostienen el tabaco son las manos de Belinda, que fueron retratadas con las uñas largas y un esmalte obscuro.

“Una fusión perfecta, toda la obra es bellísima”, " Es una belleza, tremendo talento”, “Un amor intenso plasmado en un lienzo por siempre” y “Felicidades, puro talento. Yo pensé que era una foto tomada por una cámara, pero es pintada a mano”, comentaron algunos seguidores del artista en su perfil.

Por otra parte, hace unos días la famosa pareja pudo reencontrarse, luego de que Belinda confirmó su contagio de COVID-19, mismo que mantuvo oculto hasta que estuvo prácticamente superado.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de Luz sin gravedad compartió algunos clips junto a su prometido después de que pudieron haberse separado algunos días tras el contagio de Belinda.

El romance entre Christian Nodal y Belinda tomó el camino del matrimonio este 25 de mayo (Foto: Instagram @christiannodal)

En la grabación Belinda se balanceaba en un columpio de esfera mientras que el intérprete de Botella tras botella la contemplaba de pie y sostenía su mano, cuando se percató de que lo estaba filmando, él sonrío a la cámara.

Ambos lucían atuendos holgados y sandalias de la misma marca, demostrando así que el coronavirus ya no estaba presente en el organismo de Belinda y podían volver a su convivencia habitual, pues los cantantes viven juntos en Barcelona y constantemente suben Instagram Stories donde se demuestran amor.

Desde entonces, la pareja comparte los momentos más cotidianos que comparten. Hace unos días, la cuenta de Instagram especializada en entretenimiento @chamonic3 reportó que “Belinda se enfermó, no se sabe mucho sobre eso y no quiero entrar en detalles porque pocas personas lo sabemos... tal vez eso sea el motivo por el que Christian no asistió a la fiesta de su papá”, según se leía en la red social.

Hasta el momento no se tiene información sobre si el prometido de Belinda también habría resultado contagiado, mientras tanto ellos ya conviven. Tras la filtración del contagio de Belinda, ella misma confirmó su contagio a los medios de comunicación y argumentó que debido a esto, no puede recibir la vacuna contra la COVID-19 pronto.

SEGUIR LEYENDO: