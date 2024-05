Cambios en los impuestos porteños: cómo se pagarán de ahora en más el ABL, el inmobiliario y las patentes

"Se busca revertir la regresividad actual de la estructura tributaria y recuperar el nivel de la recaudación de estos impuestos", aseguraron en CABA

La Legislatura porteña aprobó la actualización por inflación del ABL, el impuesto inmobiliario y las patentes e introdujo una serie de cambios con el fin de que la recaudación no se siga retrasando en relación a la suba de los precios.

En el 2023, ambos tributos (patentes e inmobiliario/ABL) representaron apenas el 7,7% del total de los recursos tributarios propios de la Ciudad (3,2% Patentes y 4,5% ABL), cuando, en el 2015, la participación de estos dos impuestos alcanzaba el 16%.

“Con esta modificación, se busca revertir la regresividad actual de la estructura tributaria y recuperar el nivel de la recaudación de estos impuestos, para afrontar así el alza en los costos de los servicios que brinda la Ciudad debido a los aumentos en electricidad, combustibles, insumos y materiales para la ejecución de obras y tareas de mantenimiento, así como también los acuerdos paritarios alcanzados con los distintos sectores gremiales (docentes, médicos, enfermeros y fuerzas de seguridad, entre otros)”, explicaron desde el gobierno de CABA.

Qué cambia en el inmobiliario

Desde el 2018 se aplica, para el cálculo del inmobiliario/ABL, una metodología de actualización mensual y progresiva, a diferencia de la anterior metodología, que aplicaba el incremento directamente en la primera cuota y en su totalidad por el resto del año.

Debido a la dinámica de los procesos administrativos (que refieren tanto al momento en el que se toma la valuación de los inmuebles como al momento de la emisión de las boletas), para la primera cuota correspondiente a enero 2024 se tomó la inflación registrada en agosto 2023 y así sucesivamente mes a mes.

Ahora bien, la ley 6711/2023 (ley tarifaria 2024) fijó, al igual que todos los años desde 2012, que el tributo no puede incrementarse para el año normado más que el 100% del correspondiente al año 2023. No obstante, debido a los altos niveles de inflación registrados en los últimos meses, este tope de variación se alcanzará con la cuota 06/2024. En consecuencia, la Legislatura decidió eliminar el tope vigente para que el impuesto no quede desactualizado.

La cuota del inmobiliario/ABL correspondiente a julio llegará con un aumento del 14,1%. (Getty)

De esta manera, el impuesto podrá seguir incrementándose de la mano del IPC, tomando siempre como referencia la medición inflacionaria de cinco meses en el pasado. Así, la actualización de las cuotas 7 a 12 quedaría de la siguiente manera:

Cuota 7: 14,1% (IPCBA Febrero 2024)

Cuota 8:13,2% (IPCBA Marzo 2024)

Cuota 9: 9,8% (IPCBA Abril 2024)

Cuota 10: 9,6% (Estimación IPCBA Mayo 2024)

Cuota 11: 7,6% (Estimación IPCBA Junio 2024)

Cuota 12: 6,5% (Estimación IPCBA Julio 2024)

Mayor tope para las patentes

Por ley, el valor del impuesto automotor surge de aplicar una alícuota progresiva de acuerdo al valor de mercado del automóvil en un momento determinado. En el caso de la Ciudad, desde hace años, esta alícuota es fija. Actualmente, existen distintas categorías de alícuotas entre que se destacan las siguientes:

Valor fiscal menor o igual a 2.273.000: 1,6%

Valor fiscal menor o igual a 11.138.000: 3,2%

Valor fiscal mayor a 11.138.000 hasta 15.345.000: 4%

Valor fiscal mayor a 15.345.000 hasta 22.276.000: 4,5%

Valor fiscal mayor a 22.276.000: 5%

La legislatura porteña no modificó las categorías ni las alícuotas, pero realizó otro cambio que implicará mayores subas para los contribuyentes. Para entender de qué se trata, se debe recordar primero que en el momento de la formulación del Presupuesto 2024 (octubre de 2023) se implementó un tope del 146,4% al incremento del impuesto utilizándose como referencia la inflación medida por la Ciudad entre noviembre de 2022 y octubre de 2023.

Hoy, dados los niveles inflacionarios observados durante los últimos meses, se modificó ese tope y se lo elevó al 264,5% (por la evolución IPCBA marzo 2023 a febrero 2024), con el objeto de que el impuesto no quede desactualizado.

“El promedio de topeo anual para el año 2024 quedará finalmente en 205% ya que esta modificación alcanzará solamente a las últimas tres cuotas bimestrales del 2024 (cuotas 4, 5 y 6)”, explicaron desde la Ciudad.

Cerca de 650 mil vehículos tendrán un aumento del 30% en sus cuotas (Maximiliano Luna)

Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un padrón de 1.400.000 dominios. Entre ellos, unos 100 mil no se verán afectados por la modificación, dado que ya hicieron el pago anual correspondiente. Otros 650.000 vehículos no van a tener modificaciones en el impuesto a abonar (porque la valuación no supera el tope original) y cerca de 650.000 vehículos van a tener una actualización promedio del 30%, según precisaron desde el gobierno porteño.

Siguen los beneficios

Independientemente de las modificaciones a Ley Tarifaria para el ejercicio 2024 mencionadas, los contribuyentes seguirán contando con los siguientes beneficios para el inmobiliario/ABL: