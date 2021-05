Acapulco Shore 8, capítulo 2: cómo Jaylin Castellanos vivió su transición a mujer

Jaylin Castellanos tiene más de 100,000 seguidores en Instagram (Foto: captura de pantalla Instagram /@jaylin.castellanosoficial)

La modelo Jaylin Castellanos es la primer chica transexual en formar parte de Acapulco Shore. Actualmente este programa producido por MTV lleva dos emisiones de su octava temporada y en el segundo capítulo de la serie, ella le contó algunos detalles de su transición al resto de sus compañeros.

Mientras algunos de los shores descansaban de la primer noche, Diego Garciasela le preguntó a Jaylin sobre el inicio de este proceso. Ella explicó que comenzó a los 16 años, actualmente tiene 27 y que lleva un parche de hormonas, además de tomarlas de manera controlada diariamente.

Al respecto, la influencer conocida como ‘Barbie Mexicana’ dijo que la curiosidad de sus compañeros le agradaba porque podrían entonces tener empatía con otras personas transexuales; después reveló a sus compañeros de fiesta la razón por la que no planeaba someterse a una cirugía de reasignación de sexo.

Jaylin Castellanos contándoles su experiencia a sus compañeras de fiesta (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

“Me gusta que se interesen en el tema porque así los hace unas personas más abiertas. Así cuando tengan otra amiga trans o conozcan a una trans, sepan tratarlas y cómo dirigirse hacia ellas sin faltarles al respeto”, expresó en su cápsula individual dentro del programa.

El tiktoker Diego se dijo interesado en escuchar lo que su compañera tenía que compartirles: “Ahora que estoy conociendo un poco más a Jaylin me doy cuenta de que hay una historia bastante fuerte atrás y a mí me gusta escucharla para ver si puedo aprender algo de ella”.

Después Jaylin se sinceró respecto a su reasignación de sexo y dijo que no se sometería a dicha cirugía porque cuando estuvo a punto de realizársela, un chico con el que salía le hizo ver que si cambiaba sus genitales, entonces perdería su esencia y sería igual a las mujeres biológicas.

Así luce Jaylin Castellanos un conjunto de Victoria Secret (Foto: Instagram/@jaylin.castellanosoficial)

“Siento que si me lo hago voy a perder esa parte de mí, esa esencia”, explicó la modelo de lencería, también dijo que deseaba mantener su autenticidad amando todo su cuerpo.

Luego fue cuestionada sobre si alguna vez había peleado alguna vez, entonces contó que algunas veces ha sido víctima de discriminación y transfobia en algunos bares de Guadalajara, de donde es originaria.

“En Guadalajara todo mundo sabe que soy trans, y siempre que voy a los antros, las viejas en el baño empiezan con ‘Ay, ¿El vato con el que estás sabe que eres hombre?’ y ahí van y le dicen al vato ‘la chava con la que estás es trans ¿sabías?’ y entonces el vato les dice como ‘pues sí, ya sé, ¿Y qué tiene?’.

Por su parte, Fer expresó admiración por su compañera y dijo que la considera muy valiente por hablar de su proceso y sentirse orgullosa de sí misma.

La Michelson, Isa Castro, Alba Zepeda y Jaylin (Foto: captura de pantalla de Instagram/@jaylin.castellanosoficial)

Un fin de semana antes de que se estrenara el programa Jaylin denunció en sus redes sociales que ella sufrió violencia durante una pool party a la cual fue invitada para promocionar un antro.

“Cuando llego al baño una chica trans me empieza a buscar pleito cuando yo no la conozco, no nada, me jala el cabello y me dice ‘tú, muy perra’. Cuando me paro, la quiero golpear, pero llega el de seguridad y me quiere sacar, ¿cómo? Cuando el antro me está buscando para hacerle publicidad”, dijo Jaylin en su transmisión en vivo justo en el momento en que la sacaron del lugar.

En un punto de la noche dentro de Acapulco Shore Jaylin comenzó a bailar en el pole dance lo que causó grandes emociones entre sus compañeros al punto en que decidió quitarse la parte superior del bikini. Chile le hizo segunda durante esa sesión de movimientos sensuales.

Jaylin compartió en sus historias el momento en que encendió la noche (Video: Instagram / @jaylin.castellanosoficial)

En el primer episodio Castellanos explicó que como tiene cara y cuerpo de muñeca, no le costaría trabajo conquistar corazones, de inmediato llamó la atención de Capitán, quien comenzó a coquetear con ella.

Sin embargo, en medio de la plática le dijo “por el largo de tus pies me doy cuenta, puedes ser mi compa”, Jaylin expresó en su cápsula que sólo le toleraría ese comentario porque le gustaba físicamente, pero le pidió que la tratara como lo que veía, es decir una mujer trans a quien se le debía valorar su belleza porque le ha costado.

Capitán y Jaylin (Foto: captura de pantalla Paramount+)

Ambos quisieron ir al “despacho” para tener intimidad pero lo estaban ocupando Jey, Karime y Alba, así que se conformaron con protagonizar una candente escena en una cama de descanso frente a la alberca.

