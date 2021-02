“Gloria ha contado poco”: Carla Estrada negó la participación de Sergio Andrade en la bioserie de Trevi

Carla Estrada no buscará a Sergio Andrade para incluir su testimonio en el proyecto (Foto: Cuartoscuro)

A mediados de 2020 se dio a conocer que la productora Carla Estrada se encontraba planeando la realización de la serie que contará la vida y ascenso a la fama de Gloria Trevi, proyecto que significará para la productora de Televisa su tercera serie basada en la biografía de un famoso.

Al paso de las semanas se ha revelado que Estrada ya se ha reunido en distintas ocasiones con la compositora mexicana para definir aspectos a abordar en el argumento del proyecto que contará la historia desde la perspectiva de la intérprete de Con los ojos cerrados.

La realizadora adelantó que Trevi ha estado recordando múltiples pasajes de su historia de vida que servirán para nutrir el proyecto, mismo que promete revelar aspectos que no se habían contado antes ni en los libros publicados en el pasado ni en la película sobre su vida estrenada en 2016.

Carla Estrada y Gloria Trevi se encuentran muy emocionadas por el proyecto que verá la luz en 2022 (Foto: Instagram@carlaestradawest/Cuartoscuro)

Para abordar una óptica más general, la historia deberá ser contada por los múltiples personajes que intervienen en la trama o son testigos de los sucesos en la trayectoria de la regiomontana, tal es el caso del productor musical Sergio Andrade, controvertido personaje que sin duda tiene un peso muy importante en la historia de Gloria Trevi.

Carla Estrada reveló que no tiene contemplado contar con el testimonio del músico y productor musical sobre los sucesos que vivió al lado de la cantante de 53 años, siendo que ya se ha acercado a otras personas que han sido clave en el desarrollo de Trevi que pudieron aportar valores a la serie, sin embargo al ex manager de la artista no piensa citarlo.

“La verdad es que estamos apenas en investigación, estamos haciendo entrevistas, hacer una serie es muy diferente a una telenovela, tengo que hacer muchas entrevistas, conocer a mucha gente que tiene que ver con la historia”, dijo en el programa De primera mano. “La verdad no lo tenemos contemplado (a Sergio Andrade)”, agregó.

Las famosas ya han tenido varias charlas de trabajo (Foto: Instagram)

Sin embargo, la presencia en la historia de la figura de Andrade es imprescindible, pues junto a Gloria enfrentó a finales de los años 90 una acusación de abuso sexual, rapto y corrupción de menores, delitos por los cuales Gloria estuvo en la cárcel por cuatro años y ocho meses, siendo finalmente liberada en 2004 cuando la justicia declaró su inocencia.

Por su parte, el autor detrás de exitosos temas de otras artistas como Lucero y Yuri, estuvo encarcelado alrededor de 5 años y recuperó su libertad en el año 2005, periodo a partir del cual se ha mantenido en bajo perfil y alejado del ojo público.

“La historia de Gloria es larga, interesante, triste, amarga, de éxito, de felicidad, de resiliencia. Gloria ha contado poco de su historia, la han contado todos los demás”, afirmó Carla Estrada en el programa vespertino.

Al lado de Andrade vivió uno de los escándalos mediáticos más vertiginosos de la farándula nacional e internacional (Foto: Archivo)

Y es que Carla aseguró que Gloria se ha mostrado completamente dispuesta a contarle detalles de su vida y su carrera, por lo que la próxima serie abordará una óptica más íntima y cercana a la visión de quien lo vivió en carne propia.

Al tiempo, durante una conferencia de prensa llevada a cabo este 15 de febrero, día del cumpleaños de Trevi, la cantante, quien a casi un año de haber iniciado el periodo de confinamiento en casa llevará a cabo su primer concierto que será transmitido en línea, destacó que su bioserie dejará al descubierto toda la verdad sobre lo que ha vivido.

“Les voy a poder contar desde que empecé con mis sueños, cuando los comencé a realizar, cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y cómo te levantas, humillada, pero te levantas”, detalló.

