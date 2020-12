El diseñador Alexander Wang fue acusado de drogar y abusar sexualmente de varios modelos

Alexander Wang y Bella Hadid (Shutterstock)

Alexander Wang enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada después de que varios modelos masculinos y trans se presentaron en las redes sociales acusando al diseñador de moda de drogarlos y agredirlos sexualmente.

Wang, de 37 años, fue acusado de ser un “depredador sexual” por varios denunciantes anónimos, muchos de los cuales afirmaron que el diseñado había agregado MDMA-usualmente conocida como éxtasis,- a sus bebidas y los había agredido sexualmente en eventos en los últimos años, informó el sitio WWD.

El modista, quien se hizo conocido por sus fiestas repletas de estrellas tras el éxito del lanzamiento de su marca en 2005, se negó a comentar sobre las acusaciones en su contra.

Las acusaciones contra Wang se volvieron virales el lunes después de que fueron compartidas en Instagram por el regulador de la industria, Sh * t Model Management, quien instó al público a boicotear la marca, según recoge el tabloide Daily Mail.

“Alexander Wang es un presunto depredador sexual, muchos modelos masculinos y modelos trans han salido hablar sobre los supuestos abuso que Alexander Wang les ha infligido”, se lee en la publicación. “Es importante mostrar su apoyo a estas víctimas dejando de seguir a Alexander Wang y boicoteando su línea de ropa”.

En la publicación se incluyó un videoclip del modelo Owen Mooney, quien anteriormente había subido un video de TikTok afirmando que había sido “manoseado” por un diseñador de moda “mu famoso2 en 2017. Aunque Mooney no nombró inicialmente a su presunto abusador, luego subió un video a TikTok y confirmó que se trataba de Wang.

En el video, que se volvió viral, Mooney afirmó que había estado en un club abarrotado de la ciudad de Nueva York donde él y algunos amigos habían ido a ver actuar al rapero CupcakKe. “Estaba solo en un momento y este chico a mi lado obviamente aprovechó el hecho de que nadie podía moverse ’', relató Mooney en el clip. “Y empezó a tocarme en la entrepierna. Me quedé en estado de shock. Luego miro a mi izquierda para ver quién era y era un diseñador de moda realmente famoso y no podía creer que me estuviera haciendo eso”, agregó Mooney.

La cuenta de Mooney fue una de las al menos siete incluidas en la publicación del lunes, la mayoría de las cuales fueron compartidas a través de capturas de pantalla de acusaciones enviadas por usuarios anónimos, según el informe.

Las acusaciones contra Wang también fueron reportadas por The Daily Beast.

Al menos ocho personas anónimas más también acusando a Wang de abuso. Tres de ellos compartieron historias similares alegando que Wang les ofreció botellas de agua que no sabían que estaban mezcladas con éxtasis.

El martes, la organización de defensa de la moda Model Alliance, emitió un comunicado en apoyo de los acusadores de Wang. “Nos solidarizamos con quienes han compartido acusaciones de abuso sexual por parte de Alexander Wang ’', dijo en una publicación de Instagram.

“Seamos claros: la falta de transparencia y responsabilidad de la industria de la moda deja a todos los modelos vulnerables al abuso, independientemente de su sexo o identidad de género’”, agregaron.

Esta no es la primera vez que Wang ha sido acusado de comportamiento inapropiado. El año pasado, la rapera Azealia Banks recurrió a Instagram para evidenciar un presunto abuso. “Alexander Wang ataca sexualmente a mujeres trans y necesita ser derribado”, se lee en un mensaje directo anónimo que Banks capturó y publicó.

