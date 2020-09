Niurka mandó un contundente mensaje para quienes la critican por su pronunciación del idioma inglés

Niurka Marcos volvió a dar de qué hablar pues con su peculiar estilo mandó una indirecta a quienes la critican por su pronunciación del inglés, ya que uno de sus sellos característicos es aparecer ante las cámaras enviando graciosos mensajes que la muestran como una mujer empoderada y bien plantada.

Fue en la plataforma TikTolk donde la llamada “mujer escándalo” colgó uno par videos para enviar un mensaje a los que se burlan de su manera de pronunciar, pues fiel a su estilo no deja de dar motivos para que hablen de ella, por esto su cuenta causa alboroto todos los días.

La irreverencia de la vedette de origen cubano la ha convertido en blanco de críticas, halagos y cualquiera que sea el comentario ella lo recibe con singular alegría, de esta forma lo dejó muy claro recientemente en dos recientes videos que subió a su red social, en los que mostró que le importa muy poco si el público o quien sea critica su singular manera de expresarse, hecho que le ha valido popularidad y la viralización de sus mensajes al grato de convertirse en referencia de memes.

La actriz y bailarina se ha viralizado en múltiples ocasiones por sus irreverentes dichos (Foto: Instagram de Niurka)

La llamada “mami Niu” como le dicen de cariño sus seguidores, escribió al pie de un nuevo clip: “Estoy muy vieja para que me estén rectificando”, grabación que aparece en la cuenta donde tiene casi 3 millones de seguidores.

En el video se puede apreciar a Niurka sentada en lo que parece ser un centro nocturno o un bar y se le oye a una persona corregirla al momento en que ella dice “jashtash” en ligar de hashtag, el famoso “símbolo de gato” o de número para señalar los marcadores de tópicos en las redes sociales.

La también actriz y cantante pronuncia “Jashtash Smirnoff”, cuando de pronto la voz de un hombre, quien no aparece ante la cámara, la increpa al afirmar: “Se dice hashtag”, dándole el ejemplo de la correcta pronunciación de la palabra en habla inglesa.

Esa corrección encendió los ánimos de la intérprete del tema “La emperadora” y le respondió a su acompañante “ Yo lo digo como me dé la gana, ¿entendiste o no, wey?” y concluye “Jashtash 'ta madre” .

La vedette se ha referido a ella misma como "la mujer escpandalo", causando la gracia de sus admiradores (Foto: Archivo)

El jocoso video que compartió la vedette cuenta con hasta el momento más de 2 millones de reproducciones, casi 300 000 Me gusta y más de 3 mil comentarios, posicionando a la estrella de telenovelas y reality show en los marcadores de tendencias.

Los seguidores de la bailarina cubana le comentaron su admiración y no faltó quien comparara su situación personal con la mostrada por Niurka Marcos: “Así le digo a mis hijas cuando salgo con mis tres palabras en inglés”, “Me encanta, ni me le digan nada, es única y original, ella puede hacer y deshacer”, “te amo Mami Niu, tú hablas tu propio idioma, el de la autenticidad”, “Muy adorable tu forma de expresarte. Eres la más y totalmente preciosa, como los buenos vinos”, son sólo algunos de los comentarios que recibió la controversial estrella.

La cubana no ha estacapado de los memes y de las rutinas de TikTok (Foto: Internet)

Este video fue la continuación de otro que había compartido anteriormente, donde con su estilo contundente declaró: “El respeto se gana, la admiración se gana. No reclames si no has hecho nada por ganarte el respeto y la admiración”, sin saber a ciencia cierta a quién le estaba dirigiendo la indirecta la famosa artista.

Uno de sus seguidores se atrevió a cuestionarla, pues le comentó una anécdota que contradiría lo expuesto por Niurka en el video: “Wow, ¿y lo dices tú? Ya que yo te pedí una foto muy respetuosamente en el aeropuerto de México y ni me pelaste. El respeto se gana”, expresó.

