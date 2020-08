“Fue una historia horrible”: Niurka contó lo difícil que fue trabajar con Edith González en “Salomé”

“Era una extraordinaria actriz hasta en la vida real”, así recordó Niurka Marcos cómo fue trabajar con Edith González en la telenovela Salomé, rodaje donde padeció maltratos y desprecios por parte de la protagonista de la historia.

La vedette cubana confesó algunos momentos complicados que vivió con la actriz fallecida el año pasado, después de perder la batalla contra el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2016.

“Yo tuve una experiencia negativa, fue muy feo”, se sinceró Niurka en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

“Fue una historia horrible, con maltrato, fue una historia de abuso, de groserías, de menosprecio, fue feo”, indicó sobre lo que padeció en el foro de Televisa.

Aceptó que su forma de ser le ha valido varios enemigos, pero también el aprecio de muchas personas.

La artista recordó al menos cinco ocasiones en las que Edith González se comportó de forma grosera hacia ella y donde la ignoró completamente. “Yo era el moco en la pared”, dijo contundente sobre las reacciones que recibía de su compañera.

Uno de los momentos lo vivió cuando Edith descubrió que vestirían del mismo color para una escena: “Me pusieron un vestido azul cielo y cuando llego al set, ella ya estaba acostada con un atuendo azul y gritó: ‘vestuario, quítenle ese vestido a esa niña que somos amigas no gemelas'”.

En otra ocasión escuchó a Edith pronunciar varios comentarios inapropiados hacia el productor de Salomé y su entonces pareja, Juan Osorio.

Niurka destacó que su compañera jamás se percató de su presencia, pero sí cambió su comportamiento en cuanto la vio: “Era una extraordinaria actriz hasta en la vida real”.

“A mí en esta vida el 50% de las personas que me conocen me ama y el otro 50 me odia. Conmigo no hay términos medios. Pero estoy segura que tanto los me aman como los que me odian le pasan lo que yo viví con esa mujer, la odiarían, porque además en ese momento estaba en el punto más inocente... “, precisó.

Reiteró su opinión acerca de que fue la mejor protagonista de la obra musical, Aventurera, la cual primero encabezó González. (FOTO: Pedro Mera/CUARTOSCURO)

Resaltó que durante las grabaciones de Salomé jamás se enfrentó a Edith González porque debía comportarse porque era la entonces pareja del productor del proyecto, Juan Osorio.

Y reiteró su opinión acerca de que fue la mejor protagonista de la obra musical, Aventurera, la cual primero encabezó González.

Fue justo esta polémica la que le valió un distanciamiento con Carmen Salinas, de quien dijo: “La admiro mucho y se lo dije siempre. Es de admirar la fuerza tan grande que tiene con la edad que tiene, porque mantiene a su ejército de gente que la rodea y es impresionante la habilidad y lo inteligente que es para manejar su mundo”.

Ésta no es la primera vez que Niurka Marcos se refiere a esta disputa. Fue justo después del fallecimiento de Edith González cuando se pronunció en contra de su ex compañera.

“Lo soy y lo seré (la mejor en Aventurera), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra, y lo voy a seguir diciendo, y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo, porque no soy hipócrita”.

Sus palabras desataron la reacción de Carmen Salinas, quien entre enojada y triste le dijo: “Se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. Ya, tú eres la mejor”.

