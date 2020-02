En el disco Servicio de lavandería se colocó en el número uno en varios países de América Latina y Europa y es recordado por incluir varios temas en inglés, como Underneath Your Clothes y Whenever, Wherever. Los éxitos continuaron para Shakira cuando presentó Fijación oral Vol. 1, en español y Oral Fixation Vol. 2, con los que conocimos canciones como La pared, Las de la intuición y La tortura, interpretada al lado de Alejandro Sanz.