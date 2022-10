Dónde pasar el mejor Halloween en Miami

En los últimos años, Halloween se ha convertido en una celebración global.

Si vives o visitas Miami en los últimos días del mes de octubre, el disfrute está garantizado. Halloween puede ser una experiencia súper divertida, y si lo quieres, hay opciones espeluznantes. No te quedes solo viendo las películas que las plataformas de streaming ofrecen para la época: puedes salir a la calle con tu mejor disfraz y vivir experiencias intensas.

Muchos de los mejores eventos de Halloween se realizarán en famosos restaurantes y bares de Miami. Aquí van algunas propuestas para que no te quedes sin planes para la noche más tenebrosa del año y algunos de los días previos.

The Cabin (La Cabaña), en Dolphin Mall

Esta popular casa embrujada está calificada como una de las mejores del área. (No Way Out)

Esta popular casa embrujada, No Way Out Miami, está calificada como una de las mejores del área. Cada año miles de personas la visitan, con la esperanza de llevarse un buen susto.

Para este 2022 se mudó del Westland Mall al Dolphin Mall, con la presentación de La Cabaña y sus pasillos endemoniados. Se trata de una casa embrujada sin salida, capaz de desatar gritos y sacar a la luz los miedos que no sabías que tenías. Funciona desde el 30 de septiembre y lo hará hasta el 31 de octubre inclusive.

Dónde: Dolphin Mall, entrada 3, junto a Texas de Brazil Churrascaria, +1 (305) 365-7446

Lincoln Road

Lincoln Road es una pasarela de disfraces de Halloween para toda la familia. (Kevin Sprague / Lincoln Road Business Improvement District)

El icónico y atractivo paseo peatonal junto al mar de Miami Beach se une una vez más a la famosa celebración anual de Halloween.

Este lugar es reconocido por hacer de la celebración una singular pasarela por donde desfilan todo tipo de monstruos y seres apocalípticos cada 31 de octubre. Lincoln Road se precia de ser una zona que reúne los disfraces más creativos y extravagantes.

Allí también podrás tomar un trago o sentarte a comer en alguna de sus mesas al aire libre.

Dónde: Lincoln Road, Miami Beach





Halloween en BleauLive

El histórico hotel Fountainebleau será la sede de una de las más grandes fiestas de Halloween. (Greater Miami Convention & Visitors Bureau)

Las sorpresas en el hotel Fontainebleau no se hacen esperar. De veras que el lugar tiene para todos los gustos. Y para no pasar por alto una fecha tan importante, puedes ponerte un disfraz espectacular y codearte de las mejores brujas, demonios y duendes.

El fin de semana del 28 y 29 de octubre, el LIV Golf tiene dos noches épicas de eventos de Halloween que incluye al ícono del rap Snoop Dogg y una fiesta con Travis Scott, donde podrás encontrar modelos y celebridades.

Si asistes podrás participar de un show de entretenimiento, artistas estilo circo, espacios inmersivos, o espectáculos de drones de última generación.

Dónde: Fontainebleau Hotel - 4441 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Haunted Carnival (Carnaval embrujado)

En la azotea del hotel se celebran cada año eventos temáticos, como Halloween. (1 Rooftop)

Otra excelente opción es la que propone 1 Hotel South Beach, una de las emblemáticas edificaciones de Collins Avenue. En la azotea del hotel se celebran cada año eventos temáticos, como Halloween.

En esta ocasión será el sábado 29 de octubre, cuando 1 Rooftop se transforme en un Carnaval embrujado con actuaciones en vivo y decoración de una fiesta popular. El recibimiento es con una copa de Veuve Clicquot, y para donde quiera que mires, disfrutarás de un oasis tropical. Embrujado, claro…

Dónde: 1 Hotel South Beach - 2341 Collins Avenue Miami Beach, FL 33139 - (305) 604-6580





La isla perdida en Joia Beach

Este paradisíaco lugar a orillas del mar va a celebrar Halloween por todo lo alto. (Joia Beach)

Con el telón de fondo de la Bahía de Biscayne, si decides vestirte de pirata o bucanero, Joia Beach puede ser tu sitio ideal. Este paradisíaco lugar a orillas del mar va a celebrar Halloween por todo lo alto el domingo 30 de octubre.

La decoración exclusiva inspirada en Tulum crea un ambiente mágico y una experiencia completamente única para los invitados.

Dónde: 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, FL 33132 - (305) 400-7280

Coyo Taco

Al estilo latino: Día de los Muertos con tacos.

Coyo Taco es el sitio ideal para celebrar al estilo más latino el Día de los Muertos, la festividad mexicana que recuerdan a los que han fallecido con comida, bebida y tradición.

Tiene un menú espectacular desde el martes 1 de noviembre, con un 50% de descuento en tacos exclusivos que incluyen los famosos tacos de pollo al carbón, coliflor, al pastor y cochinita, así como vinos, cervezas, margaritas, y cócteles selectos.

Dónde: 2320 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127 - (305) 573-8228





Fiesta de Halloween y concurso de disfraces en Negroni

El restaurante Negroni Bistro & Sushi Bar está organizando una fiesta íntima de Halloween. (Negroni)

En Midtown Miami, el restaurante Negroni Bistro & Sushi Bar está organizando una fiesta íntima de Halloween el sábado 29 de octubre. Es la mezcla perfecta entre comida y baile.

Si de pasarla bien se trata, este restaurante tiene el ritmo toda la noche para ti, con cuatro DJs internacionales. Y si te luces con tu disfraz, no pases desapercibido, ve a Negroni y participa en el concurso de disfraces donde el ganador se llevará a casa una botella de Tequila Clase Azul.

Dónde: 3201 Buena Vista Blvd, Miami, FL 33127 - (786) 510-0075





Halloween bajo la luz de la luna en Nikki Beach

Nikki Beach proyectará la película Hocus Pocus, bajo la luz de la luna. (Nikki Beach)

Si te gusta algo más tranquilo, agarra tu palo de escoba y vuela hacia Nikki Beach, en el extremo sur de Miami Beach, el 29 de octubre. Ese día se proyectará la película Hocus Pocus bajo la luz de la luna.

Puedes ir solo o con tu familia a ver el filme con palomitas de maíz gourmet de varios sabores, mantas acogedoras y cómodos sofás cama.

Dónde: 1 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139 - (305) 538-1111

Estas son algunas de las opciones de Halloween en Miami. Busca la más cercana, o la que mejor vaya con tu personaje, y disfruta. No te quedes sin gritar “¡dulce o truco!”.

