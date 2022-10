5 playas alternativas a Miami Beach que te encantarán

Muchas de las mejores playas de la Florida están en la costa del golfo.(Visit St. Pete / Clearwater)

Sin duda alguna, Miami Beach es la zona de playas más famosa del estado de la Florida, tal vez de los Estados Unidos. Millones de turistas la visitan cada año, es el hogar de grandes estrellas y su vida nocturna es legendaria. Aunque unas vacaciones aquí pueden resultar muy caras, hay alternativas en el estado que te dejarán con la boca abierta.

Hay tantos motivos para venir a Miami como para no venir. Las razones para venir son harto conocidas. Para no venir tienes los altos precios, que es una ciudad bulliciosa, que hay demasiado tráfico. Las alternativas no tienen la vida nocturna de South Beach, ni la variedad de su comida internacional. En cambio, son tranquilas, más económicas y muy hermosas.

Los siguientes 5 destinos te tentarán tanto como Miami Beach.

1. Naples

Las pristinas playas de la reserva Delnor-Wiggins Pass State Park. (Delnor-Wiggins Pass State Park)

Pequeña y de baja densidad de población, Naples es una localidad moderna en el Golfo de México que, a pesar de su tamaño, ofrece muchos de los atractivos de una ciudad más grande. Cuenta con numerosas playas en su cercanía, desde la popular The Beach at Naples Pier, con su muelle de más de 300 metros, hasta la remota playa de Delnor-Wiggins Pass State Park.





2. Siesta Key

Una caseta de salvavidas en Siesta Beach, una de las mejores playas de los Estados Unidos. (Dominio Público)

Siesta Key es una isla situada entre la bahía Roberts y el Golfo de México. Es un lugar para relajarse y está muy cerca de la ciudad de Sarasota. La isla cuenta con las playas de Siesta Beach, Crescent Beach y Tortuga Beach. Siesta Beach fue nombrada la mejor playa en los Estados Unidos y la número 11 en el mundo en los Premios Traveler 2020 de TripAdvisor.





3. Key West

La boya indica que Cuba está a 90 millas. (Radomianin / CC BY-SA 4.0)

Esta isla en el Estrecho de la Florida es la ciudad más al sur en el territorio contiguo de los Estados Unidos. Tan al sur, que una boya indica que Cuba está a solo 90 millas náuticas (145 km). Y la presencia de la mayor de las Antillas se siente. A finales del siglo XIX, la mayoría de los pobladores de Key West eran cubanos emigrados, tabaqueros casi todos. Huellas de esos años (y descendientes) todavía perduran.

Si bien ninguna de estas alternativas a South Beach es igual de bulliciosa, Key West, con toda su calma isleña, tampoco se queda quieta.





4. Fort Lauderdale Beach

Tan chic como South Beach, la playa de la Venecia americana —como se conoce a Fort Lauderdale— ofrece toda la gastronomía, la hotelería y el entretenimiento que puedas imaginar. A 25 millas (40 kilómetros) al norte de Miami, es un destino turístico muy atractivo en particular para los amantes de la náutica: tiene 165 millas (264 kilómetros) de canales. Con una fuerte comunidad LBGT+, ofrece un Día del Orgullo destacado en el sur de la Florida.

5. Clearwater Beach

(Visit St. Pete / Clearwater)

Esta isla de barrera se ubica sobre el golfo de México, cerca de Tampa. Clearwater Beach es un gran destino para vacacionar en familia. Se pueden hacer muchas actividades, y cuenta con excelentes rutas para caminar y montar bicicleta. La ciudad de Clearwater ofrece innumerables posibilidades en servicios, restaurantes y alojamiento.





