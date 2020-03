Un obstáculo importante para la fórmula Biden-Obama es, por supuesto, que Michelle aún no expresó el más mínimo interés sobre el tema. Cuando apareció en el programa Jimmy Kimmel Live, dijo que no iba a ser candidata a nada: “Nunca tuve conversaciones serias con nadie sobre eso porque no es algo que me interese o que alguna vez haría”. Barack reforzó la idea: “Permítanme decirles que hay tres cosas que son ciertas en la vida: muerte, impuestos, y que Michelle no se postula para presidente”. Y quienes trabajaron con ella señalan su antiguo desdén por “la suciedad de la política y la recaudación de fondos”, tampoco le gusta saludar a miles de desconocidos en los actos y quiere proteger a sus dos hijas de una exposición mediática. Aunque también hay argumentos para aligerar la carga si llegara a aceptar la nominación. Como candidata a la vicepresidencia, tendría que hacer campaña durante tres meses, en comparación con los dos años que lleva una carrera presidencial. Y probablemente podría evitar la recaudación de fondos, si insistiera y lo pusiera como condición. También, sus dos hijas ahora están en la universidad, y los principales medios de comunicación seguirían respetando los límites como hasta ahora. “¿Y en cuanto a su supuesta aversión por encontrarse con enjambres de personas? `Literalmente podría aparecer en los eventos, saludar, no decir mucho, y la multitud la amaría´", le dijo un encuestador demócrata al reportero del National Review.