Juicio político a Donald Trump: la defensa cerró sus argumentos iniciales mientras se fortalecen los pedidos para llamar testigos

Los abogados del Presidente aseguraron que los demócratas, impulsores de la acusación, tienen como objetivo removerlo de su puesto porque no acuerdan con sus políticas. El líder republicano anunció que todavía no cuenta con votos suficientes para evitar que se llame como testigo al ex asesor nacional de seguridad John Bolton, quien vinculó directamente al presidente con presiones a Ucrania para que anuncie una investigación contra Joe Biden, posible rival demócrata para las elecciones de noviembre