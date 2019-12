“Ni siquiera puedo expresar con palabras lo mal que me siento y lo mal que se sienten mis hijas. Hice exactamente lo contrario de agregar otra medida de seguridad. Las puse en riesgo y no hay nada que pueda hacer para tranquilizarlas. No puedo decirles que sé quién es. No puedo decirles que no van a aparecer en nuestra casa en medio de la noche. Pudieron haberlas visto dormir, cambiarse. Pudieron haber visto todo tipo de cosas”, dijo la madre de Alyssa, Ashley LeMay, al portal The Washington Post el jueves.